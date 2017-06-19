عادل إمام يتفق على “خلي الاسم للآخر” في رمضان 2018

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عمل كوميدي جديد يحضر له النجم عادل إمام، يحمل عنوان “خلي الاسم للآخر”، والذي سيخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2018، ووقع الاختيار على كاتب السيناريو أحمد عبد الله، في تجربة جديدة يقوم بها الزعيم ونجله رامي إمام المنتج والمخرج المرتقب لهذا المسلسل، خاصة أنه فضل تغيير الكاتب يوسف معاطي لينوع في أدواره بعد نحو 5سنوات من العمل سوياً.

شرع الممثل المصري الكبير عادل إمام في التحضير مبكراً للعمل الفني، الذي سوف ينافس به شهر رمضان لعام 2018، حيث اختار القصة والجهة المنتجة وكذلك الكاتب من أجل تقديم الأفضل، والتنويع في الأعمال التي يقدمها، ودون شك لن تخلو من الفكاهة والكوميديا، وبعد أن اتفق مع الكاتب أحمد عبد الله، على البدء في كتابة سيناريو المسلسل الجديد “خلى الاسم للآخر”، وسوف يتعامل مع شركة “ماجنوم” للإنتاج الفني لإنجاز هذا العمل، التي تعود ملكيتها لابنه المخرج رامى إمام، ولأول مرة ينفصل فيها عادل إمام عن الكاتب المقرب منه يوسف معاطي بعد نحو 5 سنوات من العمل سوياً، والأمر سار كذلك بالنسبة لشركة الإنتاج “سينرجى” لصاحبها المنتج تامر مرسى، والذي تعامل معه لمدة 6 سنوات كاملة، وآخر عمل جمعهما مسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري على قناة “أم.بي.سي”، لكن ما مصير مشروع تجسيد فكرة إنتاج جزء ثاني من مسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي اقترحه يوسف معاطي وتحمس له عادل إمام؟..

فهل يستمر بحماسه أم يصرف عنها النظر؟ ربما كل ذلك سوف يتضح بعد شهر رمضان، أي عقب معرفة صدى العمل عند الجمهور والنقاد..، والجدير بالإشارة فإن هذا المسلسل تعرض في بداية عرضه إلى بعض الانتقادات، وربما عرض الحلقات المتبقية سوف يغير هذه الآراء..