45 مليون جنيه أجر عادل إمام في رمضان القادم

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أيمن الرفاعي

ينتظر الجمهور العربي العمل الرمضاني للنجم عادل امام بشوق وشغف شديد. لأجل ذلك يتسابق المنتجون وأصحاب القنوات الفضائية للتعاقد معه والحصول على توقيعه قبل أن يتعاقد مع غيرهم. ويعد أجر الفنان عادل إمام هو الأعلى بين جميع الفنانين العرب.

وقد ذكر موقع FiLFan.com أن النجم المحبوب عادل إمام قد وصل أجره في موسم رمضان الماضي إلى 44 مليون جنيه مصري وذلك عن قيامه ببطولة مسلسل ” مأمون وشركاه” والذي عرض على قناة MBC .

وبحسب هذا الموقع نفسه فقد تعاقد الفنان عادل امام هذا العام ليقدم مسلسل رمضاني جديد .

وأكد الموقع أن مبلغ التعاقد وصل إلى 45 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها مليون جنيه عن العام السابق. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة التي تعاقد معها عادل إمام لكنها حتما لن تخرج عن قناتي MBC أو ON E لصاحبها المستثمر المصري أحمد أبو هشيمة.

وعلى الأرجح فقد حصل أبو هشيمة على توقيع الفنان عادل إمام. فمنذ يومين نشر أحمد عادل امام لصورة حديثه بمنزله تجمعه برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

كما أنه من المعروف أيضا أن المسلسل الرمضاني القادم لعادل امام يحمل اسم ” عفاريت عدلي علام” حيث وقع الإختيار على المنتج تامر مرسي لتمويل المسلسل كما أنه من تأليف يوسف معاطي واخراج رامي امام.

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