فاجأه بها المنتج في موقع التصوير…….سيارة “رينج روفر” هدية للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده

شارك

يشعل النجم المصري عادل إمام اليوم 17 مايو شمعته الـ 77 ، ومازال في أوج عطائه بالرغم من أنه لا تفصله عن عقده الثامن سوى بضع سنوات، حيث يعكف هذه الأيام على تصوير آخر مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد، الذي يحمل عنوان “عفاريت عدلي علام”، ويحضر فيه العديد من المفاجآت الكوميدية لجمهوره العربي، وبهذه المناسبة السعيدة سبق المنتج المصري تامر مرسي الجميع، وأهداه عشية عيد ميلاده سيارة من نوع “رينج روفر” في موقع التصوير، ويروج أن سعرها لا يقل عن المليوني جنيه مصري.

في خضم مواصلة تصويره لمشاهد مسلسله الجديد الذي سوف يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2017، تلقى الفنان الكبير عادل إمام هدية قيمة تتمثل في سيارة من علامة “رينج روفر” وقدر سعرها بأكثر من 2 مليون جنيه مصري، حيث فاجأه بها المنتج تامر مرسي الذي تربطه علاقة صداقة توصف بالقوية، ويجري التعاون المشترك بينهما منذ أكثر من 5سنوات، وهناك من أكد مفاجأة أخرى كان قد تلقاها الزعيم من صديقه وشريكه في العمل تامر مرسي، وهي فيلا تقع في مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن آخر موقع للتصوير تواجد به الزعيم عادل إمام، كان مقر مجلس النواب في مصر، وينتظر أن لا يقل مسلسله الجديد”عفاريت عدلي علام” تميزاً عن المسلسلات الرمضانية الماضية التي قدمها، نذكر من بينها أستاذ ورئيس قسم، ومسلسل مأمون وشركاه وما إلى غير ذلك، حيث من المقرر أن تقف إلى جانبه في البطولة كل من الفنانتين هالة صدقي وغادة عادل.