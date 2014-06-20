الرئيس التونسي يمنح عادل امام الوسام الوطني

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أيمن الرفاعي

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم للفنان المصري عادل امام في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية.

وقد قام الرئيس التونسي بمنح الفنان عادل امام الصنف الأول من الوسام الوطني للإستحقاق في قطاع الثقافة.

وجاء هذا التكريم اعترافا من القيادة التونسية بالإسهامات الفنية المتميزة لفنان بحجم عادل امام.

هذا ويتواجد عادل امام في العاصمة التونسية كضيف شرف في أيام صفاقس السينمائية حيث تحتفل الدولة باختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية لعام 2016.

هذا وقد تم نشر فيديو التكريم على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية وعلق الرئيس السبسي قائلا “إن عادل امام يملك ملكة الإقناع” كما ظهرت العديد من الفيديوهات للرئيس التونسي وهو يمازح عادل امام.

أهم هذه الفيديوهات تلك التي ظهر فيها الرئيس السبسي وهو يحكي للفنان عادل امام عن ذكرياته مع مسرحية ” شاهد مشافش حاجة”. بدوره استطاع عادل امام رسم البسمة على وجوه الرئيس وضيوفه عندما مازح الرئيس قائلا ” مش عاوز منكم غدا ؛ أنا لِسَّه متغدي حالا عند الرئيس بوتفليقه” قاصدا هنا الرئيس الجزائري.

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