أعلى وسام ثقافي في تونس يمنح للفنان عادل امام

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وكالات

كرم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الفنان المصري عادل إمام بمنحه أعلى وسام ثقافي في تونس.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، إن قائد السبسي منح الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة إلى الفنان عادل إمام، اعترافا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية، وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع”.

ورحب الرئيس التونسي عند استقباله في قصر قرطاج الفنان المصري الذي يشارك كضيف شرف في “أيام صفاقس السينمائية” لسنة 2016 قائلا “أهلا بالزعيم”.

الجدير بالذكر أن “الزعيم” إحدى اشهر مسرحيات عادل امام، الذي لعب فيها دور رئيس دكتاتور.

ومازح القائد السبسبي مخاطبا الفنان المصري باللغة الفرنسية “الفرنسيون يقولون الثقافة هي ما يبقى عندما ننسى كل شيء”، فأجابه عادل امام “عندنا في البيت، كلهم يتكلموا فرنساوي، (وعندما يتكلمون بالفرنسية) اعرف انهم يشتمونني لأني ما بعرفش فرنساوي” ما اثار ضحك الرئيس التونسي.

وإثر تكريمه، قال عادل امام في تصريح “أشكر الرئيس قائد السبسي على هذا التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سوف اعتز به طول عمري. وأشكر الشعب التونسي المحب للثقافة والاداب والفنون، والحمد لله ان القاهرة مازالت مصدر اشعاع فني خصوصا للإخوة التونسيين”.

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