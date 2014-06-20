بالفيديو: أديل تعلن على المسرح خبر زواجها رسمياً

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كثيراً ما ثارت الشائعات حول خبر زواج المغنية البريطانية الشهيرة أديل. وكانت كل هذه الشائعات تحوم حول علاقتها مع صديقها سيمون كونيكي.

معظم وسائل الإعلام تنبأت بزواجها من هذا الرجل منذ وقت طويل لكن من جانبها لم تؤكد ولم تنفي مثل هذه الأخبار.

منذ أيام قليلة وقفت أديل على المسرح بمدينة بريزين الاسترالية وهي تتحدث عن أغنيتها الشهيرة “شخص ما يحبك” ثم توقفت قليلاً وقالت ” أنا الآن امرأة متزوجة” لتصعق الجمهور بهذا التصريح المفاجئ والتلقائي.

وخلال حفل جوائز غرامي الشهر الماضي ظهرت أديل بصحبة صديقها سيمون كونيكي وقد ارتدى كلاً منهما خاتم الزواج، مما دفع البعض للتساؤل عن السبب وراء ذلك لكن لم يقدم أياً منهما تبريراً يروي عطش فضول معجبيها ووسائل الإعلام.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو قصير للمطربة أديل وهي تتحدث عن أغنية” شخص ما يحبك” بعدما تحدثت عن زواجها.

حيث قالت”كنت أرى في أعينهم وهم يستمعون إليها (الأغنية) بسماعات الأذن أنها تذكرهم بشئ أو بشخص ما” ثم أردفت قائلة “هذا هو ما أردت أن أتذكره، وأتذكر ما شعرت به في بداية العلاقة التي ألهمت بعمل هذه الأغنية”.

على إثر هذه التصريحات المؤكدة ذكرت مجلة “هيت” أن أديل وكونيكي نظما حفلاً صغيراً للزواج لم يحضره إلا الأصدقاء والمقربون فقط، كما أضافت المجلة أن العروسان نظما الحفل في منزلهما بولاية لوس أنجلوس والذي بلغ تكلفته 10 ملايين جنيه استرليني وأن الحفل جاء بدون أي صخب إعلامي.