أديل نجمة الغرامي 10 مرات تحارب الاكتئاب

شارك

وكالات

عانت المغنية البريطانية أديل من اكتئاب ما بعد الولادة عندما أنجبت ابنها، وقالت في مقابلة لها، إنها خضعت للعلاج النفسي عندما كانت أصغر سنا، و وصفت ذلك بأنه “جانب مظلم للغاية”.

وذكرت أديل أنها معرضة للاكتئاب بسهولة، ويمكنها أن تصاب به وأن تخرج منه بمنتهى السهولة، وقالت “بدأ الأمر عندما توفي جدي وكنت في العاشرة من عمري تقريبا، وبالرغم أنه لم تراودني أفكار انتحارية فقد خضعت للعلاج النفسي مرات كثيرة.”

ذكرت أديل أنها لم تختبر هذا الشعور حتى رزقت بابنها أنجيلو قبل أربعة أعوام، واصيبت بعلى اثره باكتئاب ما بعد الوادة ولكنها استطعت الخروج منه

يذكر أن المغنية أديل التي فازت بجائزة جرامي عشر مرات، معروفة بأغانيها الحزينة مثل (ساموان لايك يو) و (رولينج إين ذا ديب)، حيث قالت إن الأغاني الحزينة لطالما اجتذبتها.

شارك

Comments

comments