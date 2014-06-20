منافسة شرسة بين أديل وبيونسيه على عرش “غرامي”

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يترقب متابعي جوائز “غرامي” الموسيقية لهذا العام منافسة كبرى وشرسة بين أديل وبيونسيه، وهما أشهر نجمتا بوب في العالم.

وسبق أن رشحت بيونسيه (35 عاماً) لـ 62 جائزة غرامي وفازت بـ 20 من هذه الجوائز، إلا أنها لم تفز قط بجائزة ألبوم العام رغم وصول ست من ألبوماتها على عرش القوائم الموسيقية.

حصلت بيونسيه على تسع ترشيحات، يأمل محبيها من خلالها أن يفوز ألبومها (ليمونيد) ويحصل على “غرامي”.

ويعتقد كثيرون أن (ليمونيد) يتناول الحياة الزوجية المضطربة لبيونسيه من مغني الراب جاي زي، ويتضمن أغنيات تشير أيضاً إلى قوة المرأة.

وتعتبر البريطانية أديل (28 عاماً)، منافستها الشرسة والتي اكتسحت جوائز غرامي عام 2012 بفوزها بست جوائز عن ألبومها (21)، كما حصلت العام الحالي على خمسة ترشيحات عن ألبوم (25) الذي يتضمن أغنية “هالو”.

الجدير بالذكر أن المعنيون في عالم صناعة الموسيقى يختاروا الفائزين في 80 فئة من فئات جوائز “غرامي”، وسيذاع الحفل تلفزيونياً.