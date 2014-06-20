النجمة أديل تتزوج من حبيبها في رأس السنة

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فضيلة بودريش

ستدخل النجمة البريطانية المتألقة أديل القفص الذهبي، حيث قررت أخيرا الزواج من حبيبها سايمون كونيكي رجل الأعمال الخيرية، خلال العطلة الشتوية ويتزامن ذلك مع عيد رأس السنة الميلادية، في حفل يرتقب أن يحضره فقط المقربين من الشريكين، وسوف يقام بمدينة لوس أنجلوس، علما أن النجمة المتالقة تعد أثرى فنانة موسيقية في بريطانيا، وترتيبها ياتي ضمن قائمة أغنى 50 من نجوم البوب في الجزر البريطانية.

بعد علاقة حب دامت 5سنوات كاملة، قرر الثنائي أديل البالغة من العمر28ربيعا وسايمون كونيكي البالغ 42سنة، الزواج خلال عيد “الكريسماس” المقبل، أي خلال العطلة الشتوية بلوس أنجلوس، وبسرية كبيرة يحضر الحبيبين للحفل، وتأكد أنهما حريصين على تنظيم حفل الزفاف خلال العطلة المدرسية، حتى تتمكن ابنة الزوج سايمون من حضور الحفل، الذي يبدو أنه سوف يقتصر على أقارب ومعارف الزوجين المقربين فقط.

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل هذا الارتباط، الذي ترى أن معالمه مازالت خفية وطي الكتمان، وتنبهت إلى أن العروس أديل لا ترتدي إلى غاية الوقت الراهن خاتم الخطوبة، رغم أن حفل الزفاف لا تفصلنا عنه سوى بضع أسابيع، ولعل أبرز ما كشف عن اقتراب الارتباط الرسمي بين الحبيبين، كانت إقدام سايمون على الاحتفاء بالذكرى السنوية الخامسة لحبهما، بطريقة مفعمة بالكثير من الرومانسية، خلال حفلة “أديل” في “ناشفيل بتينيسي، حيث تفاجأت بإمطارها خلال نهاية العرض، بآلاف من قطع الورق الملون من السماء، وضمنه رسائل حب قوية بالمشاعر الصادقة، مثل عبارات “أنت ملاك” و “ذكرى سنوية سعيدة” و”أحبك”..

يذكر أن الفنانة البريطانية “أديل” التقت بحبيبها “سايمون” رئيس الجمعية الخيرية “دروب فور دروب”، من خلال تعريف صديقها النجم البريطاني “إد شيران”، به في احدى الحفلات علما أنهما انتقلا للعيش معا في قصر ببفيرلي هيلز ضاحية المشاهير المعروفة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني

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