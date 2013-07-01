ألبوم أديل الجديد يكتسح بأرقام قياسية في المبيعات

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فضيلة بودريش

حققت المطربة العالمية والنجمة أديل نجاحا باهرا، عقب إطلاقها لألبومها “25”، حيث قفزت المبيعات إلى رقم قياسي، وصل إلى سقف ال20مليون نسخة، واحتل هذا الألبوم المميز والناجح بجميع المقاييس، الصدارة في تاريخ الموسيقى في بريطانيا.

صدق أو لا تصدق لقد تمكنت ” النجمة” أديل من تسويق ما لا يقل عن 800 ألف نسخة من ألبومها، في ظرف أسبوع واحد عن إطلاقه. مما اضطر مارتن تالبوت المدير التنفيذي لـ أوفيشيال تشارت كامبني أن يخرج عن صمته ويعلق بدهشة كبيرة قائلا “هذه الإحصائية مذهلة”.

يذكر أن النجمة الشابة أديل البالغة من العمر 27عاما فقط، كانت قد وقعت أول عقد لها بعد أربعة أشهر من تخرجها، حيث انجذب المدير التنفيذي لإحدى شركات الإنتاج المشهورة بالصدفة، لإحدى أغانيها على مواقع “my space”، وتحتل أديل للعام الخامس، ريادة قائمة المطربين الشباب الأثرياء، الذين أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما حيث تواصل أديل نجاحها بعد أن وصلت ثروتها إلى نحو85مليون جنيه استرليني، وصارت تصنف ضمن قائمة أغنى 50 مليونير من الموسيقيين في المملكة المتحدة.

الجدير بالذكر أن أول ألبوم صدر ل “أديل” كان عام 2008 وحمل عنوان “19” وحقق لها نجاحا تجاريا كبيرا، محتلا المرتبة الأولى في بريطانيا، وبالموازاة مع ذلك حصدت 7 اسطوانات بلاتينية، وقدرت مبيعات هذا الألبوم بنحو 6.5 ملايين نسخة عبر العالم.

وتوجت المطربة في عام 2009 بجائزة غرامي، أما في سنة 2011 أطلقت ألبومها الثاني “21”، الذي أعجب النقاد كثيرا وتفوق على ألبومها الأول، حيث حصد 6 جوائز غرامي في عام 2012، نذكر من بينهم جائزة “ألبوم السنة”، حيث بلغت مبيعات هذا الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم.

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