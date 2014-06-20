الغموض يحيط بزواج أديل من خطيبها في السر

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فضلت المطربة البريطانية الشهيرة أديل التزام الصمت، حيال ما يروج حول مسألة زواجها في السر من خطيبها رجل الأعمال “سيمون كونيكي”، ورغم طلب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توضيح حقيقة ما سرب إلا أنها رفضت الرد سواءاً بالتأكيد أو النفي، رغم الاستفسارات الهائلة التي انهالت عليها من الجمهور، بعد نشر صورها بخاتم الزواج.

فقد تناولت وسائل الإعلام خاصة البريطانية منها، خبر زواج الفنانة العالمية أديل التي تبلغ من العمر 28عاماً، من خطيبها رجل الأعمال سيمون كونيكي، الذي يفوقها في السن بنحو 14عاماً، وتساءلت حول الدافع الذي قد يجعلهما يقترنان في السر، بعيداً عن الأعين ومن دون حفل زفاف يشاركهما فيه الأقارب والأصدقاء فرحتهما، ويبدو أن أديل تعمدت إثارة الظنون، عندما ظهرت بخاتم الزواج عندما خرجت إلى التسوق، وهذه الواقعة ربما تتشابه مع قصة خطبتهما، التي فضلا أن تكون كذلك في السر بعيداً عن الأعين وفي حفلة بسيطة وصغيرة، وتقضي هذه الأيام النجمة أديل الكثير من وقتها برفقة حبيبها، الذي يعتقد أن يكون زوجها على الورق وفي الحقيقة، حيث تمت مشاهدتهما نهاية الأسبوع المنصرم في سهرة خاصة وطويلة برفقة صديقهما البريطاني جيمس كورودون وزوجته جوليا كاري، وبالتحديد في ماليبو، وتعود علاقة هذا الثنائي العاشق إلى نحو 5 سنوات، وكان يلتقيان معاً ويقضيان جل يوم الاحتفاء بعيد “الكريسماس” مع بعضهما البعض.

ولعل ما يرجح ورود خبر الزواج ويثبت صحته، إقدام أديل على نشر صورها بخاتم الزواج. فهل تخرج النجمة البريطانية أديل عن صمتها، خلال الأيام القليلة المقبلة لتؤكد لجمهورها العريض عبر العالم، خبر زواجها من رجل حياتها سيمون؟