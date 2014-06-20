أديل الأعلى مشاهدة….. أشهر 10 فيديوهات على “يوتيوب” في 2016

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اشتهرت العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب في عام 2016، منها ما هو مضحك ومنها ما كان غريباً، وأخرى كانت لمقطوعات موسيقية وغنائية، بالإضافة لفيديوهات لبعض المشاهير والمبدعين.

ووفقاً لخدمة الفيديو التي تملكها “جوجل” احتلت حلقة برنامج “The Late Late Show with James Corden” التي يستضيف فيها النجمة البريطانية أديل الفيديو الأعلى رقم للمشاهدات بـمجموع 135 مليون مشاهدة.

وجاء في المرتبة الثانية، يوتيوب أغنية “Pen-Pineapple-Apple-Pen” للممثل الكوميدي الياباني “Piko-Taro” حيث حصل على شهرة كبيرة بعد تغريدة للفنان الكندي جاستن بيبر على حسابه الشخصي على تويتر قائلاً “إن هذا الفيديو هو الفيديو المفضل لدي على الإنترنت”، وقد تم إدراج هذه الأغنية المكونة من ثلاث كلمات في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأصغر أغنية على الإنترنت.

كما أصدرت يوتيوب ترتيب أعلى 10 فيديوهات للعام 2016 ويصل مجموع مشاهداتها معاً إلى 550 مليون مشاهدة وشوهدت بما يعادل أكثر من 25 مليون ساعة.

والفيديوهات هي كما يلي: