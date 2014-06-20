أديل الأعلى مشاهدة….. أشهر 10 فيديوهات على “يوتيوب” في 2016

اشتهرت العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب في عام 2016، منها ما هو مضحك ومنها ما كان غريباً، وأخرى كانت لمقطوعات موسيقية وغنائية، بالإضافة لفيديوهات لبعض المشاهير والمبدعين.
ووفقاً لخدمة الفيديو التي تملكها “جوجل” احتلت حلقة برنامج “The Late Late Show with James Corden” التي يستضيف فيها النجمة البريطانية أديل الفيديو الأعلى رقم للمشاهدات بـمجموع 135 مليون مشاهدة.
وجاء في المرتبة الثانية، يوتيوب أغنية “Pen-Pineapple-Apple-Pen” للممثل الكوميدي الياباني “Piko-Taro” حيث حصل على شهرة كبيرة بعد تغريدة للفنان الكندي جاستن بيبر على حسابه الشخصي على تويتر قائلاً “إن هذا الفيديو هو الفيديو المفضل لدي على الإنترنت”، وقد تم إدراج هذه الأغنية المكونة من ثلاث كلمات في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأصغر أغنية على الإنترنت.
كما أصدرت يوتيوب ترتيب أعلى 10 فيديوهات للعام 2016 ويصل مجموع مشاهداتها معاً إلى 550 مليون مشاهدة وشوهدت بما يعادل أكثر من 25 مليون ساعة.
والفيديوهات هي كما يلي:
- فيديو أديل.
- أغنية ” Pen-Pineapple-Apple-Pen”.
- ماذا داخل الذيل المجلجل للأفعى ذات الجرس؟
- رونالدو، مارسيال وكين في إعلان “ذا سويتش” لشركة نايك العالمية للملابس الرياضية.
- غريس فاندر عازفة القيثارة البالغة من العمر 12 عاما خلال مشاركتها في برنامج المواهب ” America’s Got Talent 2016″.
- لعبة قارورة المياه.
- رقص الممثل تشانينج تاتوم والمغنية بيونسيه على الأغنية الأخيرة “Run the World Girls”.
- حلقة عن دونالد ترامب في برنامج “Last Week Tonight” مع جون أوليفر.
- مقعد الدرجة الأولى على متن طائرة بـ 21 ألف دولار.
- أخ يقنع شقيقته الصغرى بظهور “الزومبي” أو ما يعرف بـ”الجثة المتحركة”.
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