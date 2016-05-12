الأول في سباق الأغاني ….أدهم النابلسي يتفوق على نجوم الغناء

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تصدر المطرب الشاب صاحب الموهبة الواعدة، أدهم النابلسي المرتبة الأولى، ضمن سباق الأغاني الذي تبثه قناة “أغاني أغاني” في برنامجها الأسبوعي، المخصص لسباق الأغاني العربية المعروف ب” TOP 10 أحلى الأغاني”، بفضل أغنيته التي تحمل عنوان “نسخة منك”.

اكتسح النابلسي وتفوق على الفنانين، الذين يفوقونه خبرة ولديهم جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، حيث نجح في احتلال المرتبة الأولى في برنامج أسبوعي للأغاني، يبثه تلفزيون “أغاني أغاني”، من خلال أغنية “نسخة منك”، التي ألف كلماتها علي المولى ولحنها رامي الشافعي، علماً أنه قام بإخراج هذا الكليب أحمد نعناعة ومحمود رمزي، وربما السر الذي أدى إلى نجاح الأغنية، كون القصة التي تعالجها حقيقية مستقاة من الواقع.

وبالموازاة مع ذلك جاء في المرتبة الثانية رامي عياش من خلال أغنية “حكاية جايي” من كلمات نزار فرنسيس وألحان وغناء رامي عياش وتوزيع داني حلو، في حين المرتبة الثالثة عادت إلى المطرب جوزيف عطية، بفضل أغنية “روح” من كلمات إيميل فهد وألحان جهاد حدشيتي، وحازت الفنانة نانسي عجرم على المركز الرابع بأغنية “عم بتعلق فيك” من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وتعد الأغنية التي حققت فور إطلاقها رقماً قياسياً، من حيث عدد المستمعين الذي وصل إلى المليون مشاهد.

الجدير بالإشارة فإن المرتبة الخامسة كانت من نصيب أغنية “واعرة” للفنان سعد رمضان، وباقي المراتب احتلها على التوالي كل من الفنان والنجم اللبناني وائل كفوري و الفنان ناصيف زيتون والمطرب ميشال رميح، والمرتبة العاشرة والأخيرة عادت إلى المطرب الفلسطيني الشاب محمد عساف بأغنيته سيوف العز، التي كانت من كلمات الدكتور سعيد حديفة و ألحان رواد رعد و توزيع طوني سابا وأخرج الكليب الخاص بالأغنية ديفيد زعني.