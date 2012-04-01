ما سبب الهجوم الكاسح على أدهم بسام الملا؟

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ما إن نشر الممثل أدهم بسام الملا هذه الكلمات على حسابه في موقع فايسبوك، حتى انهالت التعليقات الصادمة على المنشور.

كتب الملا يتحدث عن المشهد الذي حمل فيه المسدس وصوّبه إلى رأسه، في مسلسل “باب الحارة” كما يلي:

(هذا المشهد كان أكثر مشهد مخيف وصعب بالنسبة إلي. تعبت كتير كتير وأخذ جهد كبير مني لخلصتوا. اليوم يلي قبله كنت بدبي وسافرت عالشام وصادفتني مشاكل كتير بهداك اليوم. وما بعرف كيف لحقت أوصل على اللوكيشن على الوقت، وكيف قدرت مثله مع إني كنت شبه منهار من التعب وقلة النوم بس هذا المشهد رح يضل بذاكرتي أحترمه وأفتخر فيه لأنه كتابة وإخراج الآغا ( مع إحترامي للجميع ) بس الآغا أبي وأمنية حياتي إني مثل تحت إدارتو . الحمدلله على كل شي مريت فيه لأنه كل شي أله سبب).

وقد حاز منشور الملا الصغير الذي يؤدي دور حفيد الحكيم “أبو عصام”، على كثير من تسجيلات الإعجاب، ونحو 400 تعليق، معظمها انهال بالشتائم والسخرية من الملا ووالده، فتناول بعضها سنّه الصغير، وبأن لا أحد يرضى أن يمثل تحت إدارته إلا والده، وقال أحد المعلّقين إن المخرج الملا لن يميتك في هذا الموسم، وهذه أبرز التعليقات بعيداً عن الشتائم والكلام النابي:

* ” السبب الرئيسي لأجزاء باب الحارة الي ماعم تخلص، هوي هالبني ادم الي بالصورة ، ادهم الملا ابن مخرج باب الحارة بسام الملا.. الأب مش ناوي ينهي لمسلسل ليمسك ابنه زعامة حارة الضبع”.

* “انك توصل لهل مرحلة بهل مسلسل كان صعب علينا يا عمو”.

* “بأي صف بالمدرسة انت يا عمو؟”، ” قال صار يفهم باللوكيشن”.

* “اهم شي كان بدبي ويادوب رجع ليلحق”.

* “ايوا هذا يلي كان ناقص ما كان ناقصنا من كل هل صاعدين الا حضرتك”.

* ” تعال شوف هل حكي، مفكر حالو وائل كفوري”.

* “ارحمنا انت وابوك وهالمسلسل الي ما كان يخلص”.

* ” مع الاغا مش حتقدر تغمض عينيك”.

* ” حتى التمثيل صار عنا وراثه”.

* ” ليش هالانتقاد كلو متل مابقول المتل الانسان يحارب عندما يكون ناجحا”.

* “ادعي يموتلك العكيد لتستلم حضرتك”…

ولم يكن هناك أي مبرر لهذا الهجوم على أدهم ووالده مخرج مسلسل “باب الحارة” بسام الملا، ولمئات التعليقات والشتائم التي أتت على طريقة المثل القائل ” هيدي مش رمانة هيدي قلوب مليانة”!!!