ألعاب وأنشطة تساعد الطفل المفرط النشاط على الهدوء والتركيز

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بعض الأطفال تزيد حركتهم عن الحدود الطبيعية مما جعل المختصين يرون أنه نوع من أنواع الاضطرابات المرضية كونه يؤثر على سير حياة الطفل بشكل طبيعي، خاصة أن نشاط حركته قد يترافق مع نقص في الانتباه والتركيز، وينتشر هذا الاضطراب بين الذكور أكثر من الإناث، واتضح أنه يبدأ منذ الطفولة وقد يستمر طويلاً أو يتلاشى فيما بعد.

كما قلنا يصبح فرط النشاط الحركي مشكلة أكبر اذا ارتبط بصعوبة التركيز، لأن هذا يخلق لدى الطفل مشكلات في الدراسة، ولكن بالإمكان التغلب على هذه المشكلة إذا تلقى الطفل العناية المناسبة، ومن صور هذه العناية جعله يقوم ببعض الالعاب والأنشطة التي ستساعده أيضاً في التركيز والانتباه، وسنقدم في السطور التالية بعضاً منها.

علامات فرط النشاط لدى الطفل:.

– صعوبة انتباه الطفل لما يجري حوله، وصعوبة فهمه لتعليمات الأم

– شروده وكأنه في عالم وحده

– نسيانه للكثير من حاجاته و كتبه وألعابه

– لا يستمر على نشاط واحد طويلاً

– لا يستطيع الجلوس في مكان واحد طويلاً

كيفية علاج هذه الحالات:

هناك علاج دوائي لكن ما يهمنا هنا هو العلاج السلوكي والذي يعتمد على لفت نظر الطفل لشيء يحبه فيتدرب على التركيز لمدة 10 دقائق، ثم تزيد الفترة تدريجياً، ويتطلب الأمر صبراً كبيراً فلا يجب استخدام أي عنف أو عصبية معه، بل يجب استخدام أسلوب الترغيب.

الأنشطة والألعاب التي تناسب هذا الطفل

تعد ألعاب الفيديو وأفلام الكرتون من الأنشطة المناسبة جداً له كونها تجذب انتباهه بل ربما أي شاشة وصور متحركة تجذبه، لكن الدراسات تشير إلى أن لمثل هذه الألعاب تأثيرات سلبية على الذى الطويل فقد تسبب له فرط الانتباه وبالتالي تؤثر على نومه ويبقى متيقظاً لفترات طويلة.

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