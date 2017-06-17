حماس عادل إمام لعمل جزء ثان من”عفاريت عدلي علام”

شارك

يجري التفكير في التحضير لجزء ثاني من المسلسل الرمضاني “عفاريت عدلي علام”، الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام والنجمة غادة عادل، خاصة بعد تحمس الفنان الكبير عادل إمام للفكرة التي اقترحها كاتب القصة والسيناريست يوسف معاطي.

حيث اقترح الأخير على عادل إمام، تقديم جزء ثان من مسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي يعرض في الوقت الراهن على قناة “أم.بي.سي”، وكان قد احتل المرتبة الثامنة في بحث موقع”جوجل” حسب إحصائيات قام بها الموقع بالنسبة للأعمال الفنية التي تخوض السباق الدرامي الرمضاني الجاري أي فيما يتعلق بالمسلسل الأكثر بحثاً من طرف الجمهور

وكانت مصادر إعلامية قد سلطت الضوء على هذا الخبر، وتحدثت عن تحمس الفنان الكبير عادل إمام للفكرة واستحسانها، حيث طلب من المؤلف الشروع في كتابة سيناريو الجزء الثاني، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأحداث السياسية التي تعيشها مصر على وجه الخصوص وتوظيفها بالشكل الجيد، وبخلاف ذلك مازال المخرج رامي إمام نجل الزعيم متردداً نوعاً ما من تلك الفكرة، لأنه يفضل جس نبض رد فعل الجمهور والنقاد على حد سواء، بعد الانتهاء من عرض المسلسل.

يذكر أن عرض الجزء الأول من “عفاريت عدلي علام” لم يسلم منذ بداية عرضه خلال الموسم الدرامي لرمضان 2017 من النقد، على اعتبار أنه كان ينتظر منه أداءاً أقوى وسيناريو أكثر تشويقاً، لكن لا يمكن أن يحكم على هذا العمل الفني الدرامي قبل نهاية عرضه.