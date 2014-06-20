عارضة أزياء سوبر حيرت الناس بإطلالاتها الغريبة

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محمد ناجي

يمكن لهذه العارضة السوبر أن تجعل نفسها تبدو شخصاً مختلفاً تماماً بتغيير بسيط في ملابسها، أو تغيير في حمرة الشفاه التي تضعها، أو تغيير دقيق في الشعر وهو من المحتمل أن يكون السبب وراء اختيار مصممي الأزياء لها دائماً للسير على ممر عرض أزيائهم.

هذه البرازيلية الجذابة ظهرت عدة مرات بإطلالات جعلت الكثيرين لا يعرفونها من فرط قدرتها على تغيير شكلها، ومن هذه المرات: عندما سارت على ممر عرض أزياء مارك جيكوبس وفوق رأسها شيء مروّع يصعب وصفه، وعندما ربطت أعلى جبهتها برباط أسود وبدت وكأنها تنظر مباشرة في أعماق من يتابعونها، وعندما ظهرت بتسريحة ذيل حصان مرتفع ومشدود، وعندما ظهرت وعظم وجنتيها مرتفع بشكل ملحوظ في حفل الـ”ميت جالا” لعام 2016.

إنها أدريانا ليما التي حيّرت الكثيرين أيضاً عندما أضافت إطلالة شفتيها الشبيهة بـ”مصاصي الدماء” لها شيئاً من الغموض، وعندما بدت كشرّيرة على ممر عرض أزياء بوتيجا فينيتا ، وعندما ظهرت بشكل أثيري صريح في عرض لفيرساتشي، وعندما ظهرت بإطلالة قوطية في ميت جالا العام 2015، وعندما ارتدت شعراً مستعاراً (باروكة) أسود اللون على ممر عرض أزياء مارك جيكوبس، انها شديدة الجاذبية لدرجة أن الكاميرا تبدو وكأنها تغازلها، سواءا عندما ظهرت بشعر أحمر، اوعندما لم تبتسم، وعندما ظهرت وشعرها مختفٍ تماماً، اوعندما ظهرت كنمرة متوحشة، وعندما ظهرت من دون ماكياج في عرض من عروض أزياء جيسون وو.

زووم إن

وبالاقتراب أكثر وأكثر بالعدسة نجد أن نجمتنا هي أدريانا فرانشيسكا ليما،عارضة أزياء وممثلة برازيلية من مواليد 12 يونيو 1981 طولها 178 سم وتحمل الجنسيتين البرازيلية والصربية واشتهرت بأنها عارضة من عارضات فيكتوريا سيكريت منذ العام 2000، لتكون بذلك أطول عارضاتها على الإطلاق، كما اشتهرت بأنها العارضة المتحدثة باسم مستحضرات تجميل مايبيلين من 2003 إلى 2010، وظهرت في العديد من الإعلانات التجارية لماركات شهيرة.

وفي سن الـ 15 جاءت ليما في المركز الأول بمسابقة فورد لعارضة البرازيل السوبر، وفي المركز الثاني في العام الذي يليه بمسابقة فورد لعارضة العالم السوبر قبل أن توقع عقداً مع وكالة إليت موديل مانيدجمنت في مدينة نيويورك.

وفي العام 2012 حلت أدريانا ليما رابعة في قائمة مجلة فوربس لأعلى العارضات تحقيقاً للمكاسب حيث كسبت 7,3 مليون دولار أميركي في عام واحد، وفي عام 2013 جاءت في المركز الثالث، وفي العام 2014 حلت ثانية بمكاسب بلغت 8 ملايين دولار وهو نفس المركز الذي حققته في قائمة 2015 حيث كسبت 9 ملايين دولار.

وعملت ليما أيضاً سفيرة لماركة ديسيجوال البرشلونية للملابس إلى جانب العارضة الكندية ويني هارلو.

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