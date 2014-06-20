بعد مرور 40 عاما الفيسبوك يجمع أمريكية وممرضتها

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أيمن الرفاعي

منذ 40 عاما تعرضت الطفلة الرضيعة أماندا سكاربيناتي لحروق متفرقة في جسدها ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في هذا المستشفى كان هناك ممرضة حنونة عملت على تطببيب هذه الطفلة حتى شفيت تماما من حروق الدرجة الثالثة التي أصابتها.

تم التقاط مجموعة من الصور في ذلك الحين والتي تجمع الطفلة الرضيعة بالممرضة الحنونة التي لا تعرف حتى اسمها.

هذا هو الجزء الأول من الحكاية أما الجزء الثاني فقد بدأت فصوله في بداية شهر سبتمبر الماضي. حيث قررت أماندا أن تبحث عن هذه الممرضة التي تتواجد معها بالصور القديمة.

ومن ثم قررت نشر هذه الصور على فيسبوك ولم يمر سوى 12 ساعة فقط حتى تمكنت من العثور عليها. فقد تم إعادة نشر الصور لأكثر من 1400 مرة من قبل أشخاص مختلفين.

كانت أماندا تتابع التعليقات عندما صدمت بتعليق إحدى الممرضات قائلة ” مرحبا أماندا. أنا أنجيلا أعمل ممرضة وأعرف صاحبة هذه الصورة جيدا. إنها ممرضة زميلة واسمها سوزان بيرجر.

إنها جميلة كما تبدو في هذه الصورة وتحب عملها. تابعت المعلقة قائلة بأنها لم تقابلها منذ 35 عاما ولكنها تعرف أنها متزوجة من شخص يدعى رون.”

وفي النهاية نصحتها بنسخ الإسم والبحث عنه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما حدث بالفعل. حيث تمكنت من العثور على ممرضتها بعد 40 عاما ومن ثم تم اللقاء.

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