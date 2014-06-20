الأحجار الكريمة: كلما ندر الحجر زادت قيمته وأصبح أغلى ثمنا

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هند شديد

تعتبر الأحجار من بدائع وعجائب خلق الله في هذا الكون، وذلك لتواجد الخواص والمنافع التي خفي معظمها عن عقول الناس، فهذه الأحجار لها إحساس وشعور وحياة وممات، وتلك التغيرت تكون في رتبة الجمادات التي لا يفهمها البشر، ولم يتوصلو لحد الآن للكشف عن أسرارها كاملةً، فهي خلقت لخدمة الإنسان، وهي تسبح للخالق سبحانه وتعالى، قال تعالى: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}.

مكان تواجد الأحجار الكريمة

تتواجد الأحجار الكريمة في أغلب الأحيان في المناطق البركانيّة..وخاصة في المناطق التي تجري فيها الأنهار البركانية،كما تتكوّن في باطن الأرض وعلى أعماق مختلفة، وتخرج إلى سطح الأرض عند حدوث البراكين والهزّات الأرضية، مثل: الياقوت، والألماس، والزمرد، كما تتواجد الأحجار الكريمة في أعماق البحار والمحيطات مثل اللؤلؤ والمرجان، وبعضها يتواجد فوق سطح الأرض نتيجة المملكة النباتيّة مثل الكهرمان الأصفر.

أقسام الأحجار الكريمة

الأحجار الكريمة الخالصة، وهذا النوع من الأحجار يستخرج من باطن الأرض، أي أن الإنسان لا يتدخل في تكوينها بشكل مطلق، مثل الألماس.

الأحجار النصف كريمة، وهذه الأحجار أيضاً تستخرج من باطن الأرض، مثل الفيروز.

الأحجار الكريمة الصناعية، ولهذا النوع من الحجارة قيمة عالية، ويقوم بصناعتها الإنسان، بحيث تكون تركيبة هذه الأحجار مشابهة لحد كبير تركيبة الأحجار الكريمة الطبيعية، مثل الياقوت الصناعي، والذي يمتاز بقدرته العالية في مقاومة الكسر، والخدش.

الأحجار الكريمة المقلدة، وهذا النوع من الأحجار متواجد بصورة كبيرة في الأسواق، وهذه الأحجار في العادة تكون مصنعة من البلاستيك والزجاج، وتتشابه مع الأحجار الكريمة في اللون فقط، ولكنها لا تمتلك أي خاصية من خصائص الأحجار الكريمة الحقيقية، لذلك تكون زهيدة الثمن.

من أنواع الأحجار الكريمة

الأحجار الكريمة العضويّة، مثل: الكهرمان، واللؤلؤ، والمرجان، والكوبال.

الأحجار الكريمة المعدنيّة، مثل: الألماس، والياقوت، والزمرّد.

الياقوت الاحمر، ويتكون من أوكسيد الألمنيوم، وهو من أغلى الأحجار الكريمة.

الألماس، وهو حجر كريم ذو تركيبة بلورية.

الزمرد، ويتكون بشكل كبير من الألمنيوم والبريل والسيليكات.

فوائد الأحجار الكريمة

تبرز قيمة الاحجار الكريمة من لونها وبريقها وشفافيتها وصلابتها اي مقاومتها للخدش، وايضآ ندرتها، فكلما ندر الحجر زادت قيمته واصبح اغلا ثمنآ.

الأحجار الكريمة تحتوي على عدد من الإشعاعات، وهذه الإشعاعات مفيدة بشكل كبير في تنشيط بعض أجزاء الجسم، مثل شبكة العين والدماغ، وكذلك تحتوي الأحجار الكريمة على إشعاعات تساعد في تنشيط وعلاج القولون، وطريقة استخدام إشعاع الحجر الكريم، بوضع الحجر الكريم على الجلد، فتنتقع الأشعة من الجلد إلى الأعصاب، وتقوم الأعصاب بنقل هذه الأشعة إلى الدماغ، الذي يقوم بدوره بتوزيع الأشعة إلى أجزاء معينة في الجسم مثل القولون، وتجدر الإشارة إلى أن كل جزء في الجسم له مقدار معين من الأشعة، فمثلاً للعين أشعة مقدراها خمسة، بينما المخ مقدار الأشعة الخاصة به سبعة.

تسخدم الأحجار الكريمة أيضاً في علاج الحالات النفسية.

وتستخدم الأحجار الكريمة في الزينة.

مصدر رزق للعديد من الناس، حيث إنها إحدى السلع التجارية.

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