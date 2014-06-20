بنفس نبرة الغرور والغطرسة أحلام لعمرو أديب “احلم على قدك”

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البداية كانت بتوجيه الدعوة للفنانة أحلام كي تحل ضيفة على عمرو أديب في برنامجه الذي يقدمه على قناة ON TV لكن حدث مالم يكن متوقعا ومالا يحمد عقباه.

فقد قامت أحلام بشن هجوما عنيفا على عمرو أديب. حيث هاجمته مغردة “لن أمنحك شرف لقاء الملكة ولا أتشرف بك ولا بلقائك” ليس هذا فحسب بل تابعت بنشر تغريدة أخرى أكثر حدة وقسوة حيث أتبعت ذلك قائلة”من حق كل شخص أن يحلم لكن احلم على قدك # عمرو أديب”.

نشرت أحلام صورة من الدعوة التي وجهها لها فريق إعداد برنامج عمرو أديب أيضا متعمدة الهجوم اللاذع دون أن تذكر أي مبررات لذلك.

على أية حال فقد فسر البعض هذا الهجوم بأنه يرجع إلى حلقة عمرو أديب مع الفنان راغب علامة.

حيث أكد راغب علامة أنه لا تربطه علاقة صداقة مع أحلام نظرا لاختلاف شخصيتهما. كما قام عمرو أديب بعرض فيلم قصير ظهر خلاله السخرية الواضحة من أحلام لذا يرجح أن تكون حلقة راغب علامة السبب الرئيسي في هذا التسلط والتراشق الذي لا يخلو من نزعة الغرور والنرجسية التي تهيمن على شخصية الملكة.

وقد صرحت أحلام من قبل بأن من يريد أن يشتهر لابد وأن يشتم الملكة متناسية تماما أن الشتم أو السب أو حتى الانتقاد ما هو إلا ردة فعل لما تدلي به من تصريحات وما تشنه من هجوم ولا ندري أي ملكة هذه التي لا تستطيع كتابة اسم “عمرو” بصورة صحيحة؟!

وكأنها ترتضي لنفسها ما تنكره على غيرها وما واقعة هجومها على الشعب اللبناني ببعيدة.

على أية حال فطريقة رفضها للحضور مع عمرو أديب تكشف أمرين في غاية الأهمية، أولهما أنها شخصية هشة وضعيفة حتى وإن تظاهرت بعكس ذلك، فهي لا تملك الشجاعة ولا الأدوات للدفاع عن نفسها ومن ثم قررت الهرب بطريقة الغطرسة المعتادة، أما الأمر الثاني فهو أن حلقة عمرو دياب مع راغب علامة أوجعتها، فعلى قدر الألم يكون الصراخ، ولا نستبعد هجومها على الشعب المصري بالكامل بسبب عمرو أديب كما فعلت بهجومها على لبنان بسبب عادل كرم.