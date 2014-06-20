أحلام ترقد في المستشفى على أثر إصابتها بوعكة صحية

شارك

أصيبت الفنانة الإماراتية أحلام بوعكة صحية أدخلتها المستشفى، حيث كشفت عن هذا الخبر غير السار صديقتها المقربة الكاتبة الصحفية فجر، والتي قامت بنشر صورة لأحلام عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحدث عن الأزمة الصحية التي أصيبت بها الملكة.

فقد حرصت الكاتبة والصحفية الكويتية فجر على إخبار المعجبين بالأزمة الصحية التي تمر بها صديقتها المقربة النجمة الإماراتية أحلام، من خلال نشر صورة نقلتها من حساب الملكة أو الفنانة أحلام، تؤكد فيها تواجدها داخل المستشفى.

وتضمنت هذه الصورة سوار على يد الفنانة كتب عليه اسمها، وأرفقته بتعليق يتضمن خبر مرضها: “..أنا مريضة..”، ولم تكتف فجر بنشر الصورة بل أرفقتها بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتمنياتها بعودة أحلام لكامل صحتها وعافيتها، وأهم ما جاء في التعليق الذي كتبته:

“..سلامات أم فاهد.. ماتشوفين شر يا غاليه.. ياليته فيني ولا فيج..”، وتابع جمهور أحلام هذا الخبر المزعج باهتمام كبير ولم يخفوا قلقهم على صحة فنانتهم المحبوبة، وتمنوا لو أن الكاتبة الإعلامية فجر السعيد تطمئنهم باستمرار على حالتها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

علماً أن آخر ما نشرته أحلام كان حديثها عن المكالمة الهاتفية التي جمعتها بسعد لمجرد، حيث اتصل بها هذا النجم عقب إطلاق سراحه في باريس مؤقتاً، وكان قد تقرر وضعه تحت الإقامة الجبرية، وبهذه المناسبة كتبت أحلام تغريدة مفعمة بالفرحة من أجل الفنان المغربي سعد: “..كم أسعدتني هذه المكالمة من ابني الغالي سعد المجرد ..ادعوا له.. حبيبي هو الآن خارج السجن.. واسأل الله أن يتمم عليه ويعود لبلده وأهله بسلام يارب».

الجدير بالإشارة أنه لم يتم الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي أصيبت بها الفنانة الكبيرة أحلام.