الملكة أحلام تقول لجوليا بطرس..”الله عليكي”

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لا تتردد النجمة الإماراتية أحلام في الإدلاء بآرائها الإيجابية والسلبية على حد سواء ولا تخف أي شيء، وكثيراً ما تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبر عن مواقفها الفنية وحتى السياسية على وجه الخصوص، ولا تفوت الفرصة للرد عن كل ما يقدم لها من الانتقادات وحتى لغيرها وتراه غير صحيح، والمعروف أنها لا تلتزم الصمت ولا تجنح للهدوء ومسك الأعصاب، وترد بقوة وبعفوية كبيرة، فهناك من يعشق أحلام ويدافع عنها بقوة، وهناك من لا يتوافق معها، ويكون رده سلبيا على تصريحاتها، التي تواظب على نشرها على مستوى المواقع الاجتماعية بانتظام كبير، لكنها تبقى الفنانة الموهوبة والحريصة دوماً على ترك بصمة طيبة في نفوس من يستمتعون بفنها بل وتشجيع الأصوات الواعدة من جيل الشباب.

لم تتغير أحلام وتعيش على طبيعتها منذ أن سطعت نجوميتها، وتحرص على قول كل الحقيقية لكل من يخالفها الأمر، مما جعلها تقع في خلاف مع البعض من الفنانين، بسبب صراحتها الكبيرة والتي يراها البعض أنها “صراحة قاسية”، لكن البعض الآخر يعتقد أنها خالية من أي نفاق، بعيدة عن كون آرائها صحيحة أو خاطئة، لكن مؤخراً وقف كل من تابع الفنانة الخليجية أحلام من عشاق فنها، على نشرها لمقاطع عدة أغاني على مستوى حسابها على موقع “سناب شات”، للمطربة اللبنانية جوليا بطرس، نذكر من بينها أغنية “غابت شمس الحق”، وحاولت أحلام تأدية مقطع من هذه الأغنية بطريقة جميلة وأداء قوي وعذب، مثنية على الفنانة جوليا بطرس بعبارة “الله عليك”، وأردفت هذا الإعجاب بشهادة راقية ومعبرة، أهم ما جاء فيها التقدير الكبير الذي تكنه أحلام لجوليا: “.. أعشق هذه الإنسانة.. كلها إنسانية وجمال وعذوبة..عشق لن ينتهي ..جوليا بطرس..”.

واعترفت أحلام بموهبة وتألق هذه الفنانة اللبنانية بصدق كبير، يعكس الاحترام والحب، الذي تكنه للفن الراقي والنظيف.