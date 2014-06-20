أحلام تحتفل بخطوبة شقيقتها ريم بطريقة غير تقليدية 

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أيمن الرفاعي

احتفلت الفنانة أحلام بخطوبة شقيقتها ريم على محمد الهاجري. حيث قامت بتقديم التهنئة عبر مقاطع صغيرة بثتها على مواقع التواصل الإجتماعي. كما بينت هذه المقاطع الصغيرة الاستعدادات التي تقوم بها لهذه الخطوبة.

ففي أحد المقاطع تم تصوير أدوات الماكياج الخاصة بالعروس وفي مقطع آخر ظهر المعرس مهنئا هو الآخر وفي مقطع ثالث تظهر العروس نفسها في كامل زينتها.

تمنت الفنانة أحلام الخير للعروسين خلال بث خبر الخطوبة ومن خلال كلمات التهنئة الرقيقة أيضا. ليس هذا فحسب لكن قدمت أحلام وعدا مغريا للعروسين في المستقبل.

حيث وعدت العروسين بحفل زفاف أسطوري في العاصمة الفرنسية باريس. تبنت أحلام تنظيم الحفل الباريسي على حد قولها.

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