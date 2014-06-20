أحلام تصاب بالدهشة من مفاجأة زوجها

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تلقت الفنانة الإماراتية أحلام هدية متميزة من زوجها وشريك حياتها مبارك الهاجري بطل الراليات القطرية، وإلى جانب أنها كانت تتمنى الحصول عليها، وتمثلت الهدية أو المفاجأة في ساعة يد ثمينة جداً مرصعة بالألماس.

وقد قامت بنشر مقطع فيديو لها وهي تقوم بفتح هدية زوجها، لتكتشف المفاجأة الرائعة المتمثلة في ساعة يد من الألماس باهظة الثمن.

لم تخف الملكة دهشتها الكبيرة بالهدية المفاجأة، حيث كشفت بأنها كانت تتمنى الحصول على هذه الساعة بالذات، وصرحت بهذه المناسبة تقول: “..هيدي اللي كانت في خاطري شو عرفك بدي اياها.. تعيش وتجيب..”.

يذكر أن النجمة الخليجية أو الملكة كما يحلو للبعض تلقيبها، تتأهب في الوقت الحالي من أجل طرح أغنية جديدة تكون منفردة شهر يونيو المقبل وسوف يتزامن ذلك مع حلول عيد الفطر المبارك، وقام بتلحينها سهم وهو الملحن الذي تعاونت معه في أغنيتها التي تحمل عنوان “هذا أنا”.

مازالت الفنانة الخليجية أحلام تعرف بأنها أول فنانة عربية تمكنت من حصد ما لا يقل عن 6 مليون متابع على موقع تويتر الشهير، وتعد الفنانة العربية الأعلى أجراً على الإطلاق إلى غاية اليوم..والفنانة الخليجية التي أحيت عدداً كبيراً من المهرجانات العربية في لبنان وسوريا والمغرب والجزائر ودول الخليج ومصر وليبيا وتونس وما إلى غير ذلك.