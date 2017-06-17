هل خرجت أحلام مطرودة من الإمارات بسبب زوجها القطري؟

شارك

خلال الأيام القليلة الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بشائعة تفيد بطرد الفنانة الشهيرة أحلام من الامارات بسبب زوجها بطل سباق السيارات القطري مبارك الهاجري.

الذين روجوا لهذه الاشاعة استغلوا الأزمة التي نشبت مؤخرا بين بعض الدول الخليجية ودولة قطر، فسارعوا لإلى صب المزيد من الزيت على النار.

ازدادت الاشاعة واكتسبت قوة بعدما قام الزوج مبارك الهاجري بمشاركة فيديو على انستجرام يؤكد تواجده في مدينة البندقية الايطالية بصحبة زوجته، وهنا جاءت الفرصة لمروجي الاشاعة بتأكيدها.

في اتصال بقناة الجديد اللبنانية أكد مدير أعمال الهاجري طارق غرز الدين أن هذه الاشاعة بعيدة تماما عن الواقع، حيث تعيش النجمة أحلام مع زوجها وأولادها في قطر وتقوم العائلة بزيارة الامارات على فترات متفاوتة.

كما صرح أيضا بأن الزوجين لم يتلقيا أي أوامر بمغادرة الامارات وأن الأزمة الحالية بين البلدين لم تزدهما إلا حبا وإصرارا. كما أكد أن الزوجين حاليا يقضيان عطلة ممتعة في مدينة البندقية الايطالية.