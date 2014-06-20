أحمد آدم يواجه داعش في فيلمه الجديد

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تستعد دور السينما العربية في جمهورية مصر العربية والكويت والسعودية وجميع دول الخليج إضافة إلى دولة السودان وموريتانيا لعرض الفيلم المصري الجديد ” القرموطي في أرض النار” وقد تم تحديد يوم 18 من شهر يناير الجاري لانطلاق الفيلم في الدول المذكورة تمهيدا لعرضه في بقية الدول العربية لاحقا.

ومنذ بدايته اشتهر النجم أحمد آدم بشخصية القرموطي والتي قدمها في مسلسل “سر الأرض” بالتلفزيون المصري وسرعان ما انتقلت معه الشخصية إلى الشاشة الفضية أيضا.

فلا ننسى شخصية القرموطي في فيلمه”معليش احنا بنتبهدل” والذي رصد فترة الإحتلال الأمريكي للعراق وانهيار برجي التجارة العالمي في أمريكا وسقوط صدام حسين، فعلى الرغم من كل هذه الأحداث السياسية إلا أنه تم تقديمها في قالب كوميدي خفيف كان مصدر للمتعة بالنسبة للمشاهد العربي.

ويبدو أن القرموطي أو أحمد آدم قرر السير على نفس الخط حيث تم الإعلان عن فيلمه الجديد “القرموطي في أرض النار” وهويتناول حدث سياسي أيضا يزلزل المنطقة العربية في وقتنا الحالي ألا وهو ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

ومن خلال البرومو الخاص بالفيلم يبدو أن القرموطي قد وقع أسيرا لهذا التنظيم لتتوالى الأحداث بعد ذلك.

المشاهد العربي على موعد هذا الشهر مع هذه الوجبة الدسمة من الكوميديا والتي يقدمها أبطال العمل وعلى رأسهم أحمد آدم و علاء مرسي وبدرية طلبة ومحمد عادل وأحمد صيام ومحمود حافظ وعلاء زينهم وماجد محروس وشيماء سيف وضيف الشرف ياسر على ماهر.

الفيلم من انتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن ومن إخراج أحمد البدري.