أحمد السقا على خط النار يستعد لمواجهة “أيام الغضب والثورة”

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يتأهب النجم أحمد السقا للشروع في تصوير مشاهد فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان “أيام الغضب والثورة”، علماً أنه يعكف في الوقت الحالي على إنهاء تصوير مشاهد دوره في مسلسل “الحصان الأسود”، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، كما يحمل هذا الفنان أجندة مكثفة من الأعمال الفنية الأخرى.

فقد قام الممثل المتألق أحمد السقا مؤخراً بالتعاقد بشكل رسمي، على بطولة فيلم جديد يسلط الضوء على أحداث مثيرة عرفتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وأسندت مهمة الإخراج في هذا العمل الفني الجديد إلى محمد سامي، وقام بتأليف القصة الكاتب الكبير وحيد حامد.

إذاً الجمهور العربي سوف يلتقي السقا مجدداً في دور جديد من خلال عمل فني مهم يتناول أحداثاً خاصة في ثورة 25 يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو، ولن تخلو مشاهد هذا الفيلم من التطرق أيضاً للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر في هذه الفترة على غرار واقعة اختطاف الجنود المصريين، وأحداث رفح وما إلى غير ذلك، ويتردد أن أحمد السقا أسندت إليه تأدية شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الفيلم الذي يتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

وفي أجندة احمد السقا كذلك أعمال فنية أخرى سوف يلتقي بها جمهوره، ونذكر من بينها فيلم يرصد بطولات الجيش المصري، ويحمل عنوان “خط النار”، حيث يتناول حياة البطل إبراهيم الرفاعي وسيقوم بإخراج هذا الفيلم المخرج شوقي الماجري، وسوف يخوض السقا هذه التجربة بعد إنهاء التصوير في فيلم “أيام الغضب والثورة، على اعتبار أن مواقع التصوير صارت جاهزة وتمت عملية انتقاء الممثلين، الذين سوف يشاركون في هذا الفيلم الجديد.