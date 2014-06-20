إيرادات أفلام العيد أحمد حلمي في المقدمة ب 20 مليون جنيه

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أيمن الرفاعي

بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك اتضحت الصورة أكثر بالنسبة لتقييم الأفلام التي تم عرضها خلال هذا الموسم.

حيث تصدر فيلم ” لف ودوران” شباك التذاكر معلنا عن عودة النجم أحمد حلمي إلى مقدمة الصفوف من جديد. كما حطم الفيلم للعديد من الأرقام القياسية وذلك بتحقيقه 20 مليون جنيه.

ليس هذا فحسب ولكن حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما فقد وصل إيراده يوم الأربعاء الماضي فقط إلى 4 مليون و700 ألف جنيه كما حقق يوم الثلاثاء 4 مليون و217 ألف جنيه وهي أرقام لم تتحقق في يوم واحد في تاريخ السينما المصرية من قبل.

الفيلم بطولة أحمد حلمي وبيومي فؤاد ودنيا سمير غانم وميمي جمال كما شهد عودة الفنانة صابرين إلى السينما أيضا.

وجاء في المركز الثاني لأفلام العيد فيلم ” علشان خارجين” بطولة الفنان حسن الرداد محققا 8 مليون و750 ألف جنيه.

واحتل فيلم” كلب بلدي” المرتبة الثالثة حيث بلغت إيراداته 8 مليون و182 ألف جنيه. والفيلم بطولة النجم أحمد فهمي وبيومي فؤاد وأكرم حسني.

في المركز الرابع جاء الفيلم الذي خاض به السبكي لسباق عيد الأضحى وهو فيلم ” حملة فريزر” وهو من بطولة هشام ماجد وشيكو حيث حقق 7 مليون و500 ألف جنيه.

2 مليون و 608 ألف جنيه هي إجمالي إيرادات فيلم ” صابر جوجل” للفنان محمد رجب والذي حل في المرتبة الخامسة وجاء فيلم النجم محمد سعد ” تحت الترابيزة” في المركز السابع محققا 2 مليون جنيه فقط.

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