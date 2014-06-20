في مثل هذا اليوم رحل النمر الأسود… أحمد زكي

شارك

في مثل هذا اليوم 27 مارس عام 2005 رحل عن عالمنا الفنان القدير أحمد زكي، والذي يعد من أمهر وأفضل الفنانين الذين عرفتهم شاشة السينما وخشبة المسرح في عالمنا العربي.

ولد أحمد زكي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1949. ونظراً لوفاة والده وزواج والدته مرة أخرى تربى أحمد زكي في بيت الجد.

تخرج من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1973 بتقدير امتياز كما كان الأول على دفعته أيضاً. أثناء دراسته بالمعهد قدم أول أدواره الفنية بمسرحية “هاللو شلبي”.

إذا ما تحدثنا عن مشواره الفني، فلن تسعفنا الذكرة لسرد ما قدمه من أعمال عبقرية والتي تعد علامات فارقة في تاريخ الفن المصري.

ففي السينما قدم روائع خالدة مثل “أنا لا أكذب ولكني أتجمل – البيضة والحجر – المدمن – البيه البواب – سواق الهانم – الرجل الثالث – ضد الحكومة – الهروب – زوجة رجل مهم – ناصر 56 – أيام السادات – اضحك الصورة تطلع حلوة – أرض الخوف – شادر السمك – الراقصة والطبال – الراعي والنساء – سعد اليتيم – النمر الأسود – الليلة الموعودة – أحلام هند وكاميليا” وغيرها من الأفلام الأخرى التي تخلد ذكراه.

وعلى خشبة المسرح كان إنتاجه غزير أيضاً ولا ننسى دوره مع الزعيم عادل إمام في “مدرسة المشاغبين”، كما أننا نضحك كثيراً عندما نتذكر دوره بمسرحية ” العيال كبرت” كما قدم أيضاً مسرحيات أخرى مثل “أولادنا في لندن – اللص الشريف – القاهرة في ألف عام “.

وكل ذلك لم يشغله عن التلفزيون فقد قدم العديد من المسلسلات مثل ” هو وهي – الأيام – اللسان المر – الغضب – بستان الشوك – طيور بلا أجنحة – أيام من الماضي ” كما قدم للإذاعة بعض الأعمال مثل مسلسلات ” يكفينا الشر – أوراق ضاحكة”.

اشتهر أحمد زكي كثيراً في تجسيد الشخصيات العامة مثل شخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل “الأيام “.

كما جسد دور الزعيم جمال عبد الناصر في فيلم “ناصر 56” ودور السادات أيضاً في فيلمه “أيام السادات”. كان من الفنانين القلائل الذين أجادوا أدوار الكوميديا والتراجيديا أو الحزن في نفس الوقت.

حصل على العديد من الجوائز وكان أولها جائزة عن فيلم “طائر علي الطريق” في مهرجان القاهرة، وجائزة عن فيلم “عيون لا تنام” من جمعية الفيل، ثم جائزة عن فيلم “امرأة واحدة لا تكفي” من مهرجان الاسكندرية السينمائي وجائزة عن فيلم “كابوريا” من مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي مهرجان الاحتفال بمئوية السينما العالمية وقع الاختيار على ستة أفلام للراحل أحمد زكي ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية وهذه الأفلام هي” زوجة رجل مهم – البرئ – أحلام هند وكاميليا – الحب فوق هضبة الهرم – اسكندريه ليه –أبناء الصمت”.

تزوج الراحل أحمد زكي من الفنانة المعتزلة هالة فؤاد وله منها ابن واحد فقط هو الممثل الشاب هيثم أحمد زكي. اليوم تمر الذكرى الثانية عشرة لرحيله ولكن عشاق الفتى الأسمر لم ينسوه أبداً.