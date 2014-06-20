وعكة صحية تصيب أحمد بدير أثناء وجوده مع “الحصان الأسود”

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بفعل الإجهاد أصيب النجم الكوميدي المصري أحمد بدير بوعكة صحية، أجبرته على التوقف من تصوير مشاهده في المسلسل الجديد الذي يحمل عنوان “الحصان الأسود، واضطر إلى اقتطاع فترة راحة في بيته حتى يستعيد صحته وعافيته، هذا ما جعل جمهور بدير يتساءل عن وضعه الصحي، حيث انتابه القلق، فقام الممثل القدير بطمأنة محبيه بهذه الطريقة..

توقف الفنان المصري القدير أحمد بدير عن أداء دوره في مشاهد مسلسل “الحصان الأسود” بشكل مؤقت، وأكد أنه في الوقت الحالي يتماثل إلى الراحة ووضعه الصحي لا يستدعي الخوف والقلق، ويحتاج فقط إلى بضعة أيام حتى يستأنف التصوير من جديد، ويتردد أن الممثل تمكن من تصوير نحو 25 بالمائة من إجمالي مشاهد دوره في مسلسل “الحصان الأسود”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

يجسد أحمد بدير في الدور الذي أسند إليه، شخصية محام يتمتع بخبرة كبيرة في مجال القانون، ويبذل قصارى جهده في استغلال ثغراته لتحقيق جميع أهدافه لفائدة موكليه حتى وإن كانوا على خطأ.

وكان الممثل بدير قد تواجد مؤخراً بمنطقة “الهرم”، بهدف تصوير مجموعة من المشاهد التي تجمعه مع الممثل أحمد السقا، الذي يشاركه البطولة، أما بقية المشاهد فينتظر أن يستكمل تصويرها بمدينة الإنتاج الإعلامي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مسلسل “الحصان الأسود” يشارك في بطولته كل من أحمد السقا وياسمين صبرى وشيرى عادل وصبرى فواز، إلى جانب كل من عمر السعيد ومحمد فراج وأحمد العوضي وإنجى خطاب وميرنا نور الدين، وبالإضافة إلى هبة عبد الغنى ومحمد على رزق ومحمد عادل و سناء شافع والقائمة مازالت طويلة، وكتب قصة المسلسل محمد سليمان عبد المالك وأخرجه أحمد خالد موسى.