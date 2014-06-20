أحمد عز يواجه خطر السجن

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قامت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، برفض المعارضة التي أودعها الفنان أحمد عز عن طريق محاميه، وفوق ذلك قررت ذات المحكمة، تأييد حبس الممثل عز لمدة 3 سنوات كاملة، بتهمة سب وقذف الممثلة المصرية زينة.

وبذلك يصبح الفنان أحمد عز، في وضع لا يحسد عليه، فقد تطور نزاعه مع الممثلة زينة عقب رفض أبوته لتوأمها، وبالمقابل تمكنت زينة من اقتناص حكم قضائي، يثبت صحة نسب التوأم “عز الدين” و”زين الدين” من الممثل عز، الذي مازال متمسكا بموقفه الرافض بشدة لكل ما يثار حول زواجه العرفي من زينة.

لم تنفع معارضة أحمد عز ، التي رفعها ضد قرار حبسه لمدة 3 سنوات، بتهمة سب وقذف الفنانة زينة، بل وتم تغريمه بنحو 15 ألف جنيه، وفرض عليه أيضا دفع مبلغ مالى قيمته 20 ألف جنيه، طبقا لقرار محكمة جنح مدينة نصر، واستجابت ذات المحكمة للدعوى التي حركتها هيئة دفاع زينة أمام محكمة الجنح، تتهم فيها عز بالسب والقذف، والتشهير بها من خلال ادعاءات كاذبة.

يذكر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة، كان واضح في إدانته لـ”عز”، وجاء في مضمون نصه: “..بعد إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى، ثبت ارتكاب المتهم لجريمتي السب والقذف العلني، الذي تضمن طعنا في عرض المدعية، كما ثبت أيضا للمحكمة أن المتهم أحمد عز ارتكب جريمة البلاغ الكاذب بادعائه على الممثلة زينه أنها قامت بنسب طفليها له، وادعائها أنه والدهما، وتزويرها محررات رسمية واستعمالها.. وتعلن المحكمة صدور حكم نهائي بإثبات نسب الطفلين زين الدين وعز الدين إليه، حيث قضت المحكمة بإدانته، طبقا للمادتين رقم “303 و 305 من قانون الإجراءات الجنائية..”.

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