الصفحة الرئيسية > أحمد عز يصبح “أبو عمر المصري” في أضخم مسلسلات رمضان 2018

أحمد عز يصبح “أبو عمر المصري” في أضخم مسلسلات رمضان 2018

بقلم فضيلة بودريش

يونيو ١٥ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

أحمد عز

وقع الاختيار على الفنان أحمد عز ليقوم ببطولة أحد أضخم المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2018، وهو مسلسل يحمل عنوان “أبو عمر المصري”، مع المنتج طارق الجنايني ومن المقرر أن يخوض به المنافسة الدرامية المقبلة، وتعد هذه المشاركة المرتقبة بمثابة العودة للفنان عز بعد غياب عن التلفزيون دام نحو 4 سنوات كاملة.

فقد تعاقد المنتج طارق الجنايني مع الممثل أحمد عز، لتقمص دور البطولة في عمل فني جديد يصنف ضمن الانتاجات الكبرى، ويعود به إلى التليفزيون بعد غياب استغرق أربع سنوات، حيث أكد بيان صحفي أن العنوان المبدئي للمسلسل يتمثل في”أبو عمر المصري”، وتأكد أن قصة المسلسل مقتبسة من روايتين في سابقة هي الأولى من نوعها في الدراما العربية، ويتعلق الأمر بكل من رواية “مقتل فخر الدين” و “أبو عمر المصري” للكاتب عز الدين شكري فشير، وكانت الروايتين قد حققتا مبيعات ضخمة أدرجتهما ضمن قائمة الأعلى مبيعاً.

وأسندت مهمة كتابة السيناريو والحوار للمؤلفة مريم نعوم، بينما إخراج هذا المسلسل سوف يقوم به أحمد خالد موسى، ولم يكشف عن أي تفصيل حول فريق العمل أو الممثلين الذين سوف يخوضون البطولة إلى جانب عز، على اعتبار أن المنتج حريص أن تجري التحضيرات من أجل تصوير مشاهد هذا العمل الفني في سرية، علماً أنه سوف يتم تصوير مشاهده في العديد من المدن المصرية والأوروبية، مع وجود إمكانية تغيير عنوان المسلسل.

وكان أحمد عز قد أنهى تصوير آخر أعماله الفنية، المتمثلة في فيلم “الخلية”، ومن المقرر أن يشرع في عرضه بدور السينما خلال عيد الفطر المقبل.

الأوسمة

اخترنا لك

وصفة النجمة الهندية "أيشواريا" لتدوم صبغة شعرك الأسود نجوم ومشاهير وصفة النجمة الهندية "أيشواريا" لتدوم صبغة شعرك الأسود

ديسمبر ١٩ ,٢٠١٦

النجمة هيا عبدالسلام نجوم ومشاهير النجمة هيا عبدالسلام: أرفض دعوات الأثرياء لأنها مشبوهة!

سبتمبر ٢٨ ,٢٠١٣

سوسن هارون نجوم ومشاهير النجمة سوسن هارون: لا أصلح للإغراء..!

ديسمبر ٢٠ ,٢٠١٤

نجوم ومشاهير النجمة السعودية ميسون الرويلي تعترف: حاربوني بشراسة لأني محترمة

أغسطس ١٦ ,٢٠١٢