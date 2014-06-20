أحمد عز يعترف بأبوته لتوأميه دون أن يدري

شارك

أيمن الرفاعي

لم يعترف النجم المصري المشهور أحمد عز بتوأميه من قبل. وعلى الرغم من جميع القضايا التي حكمت لصالح الممثلة زينة وتوأميها إلا أنه يرفض الإعتراف بهما تماما.

حتى عندما ألزمته الأحكام القضائية بدفع نفقة شهرية لأولاده قيمتها 20000 جنيه لم يرغمه ذلك على الإعتراف بهما كمايرفض إجراء تحاليل DNAويتهرب من الأمر كلما طلب منه.

على أية حال فما نرفضه عن قصد ربما نقوم به دون أن ندري وهذا ما حدث مع النجم الوسيم أحمد عز.

فقد أقام دعوى قضائية على الممثلة زينة وتوأميها أمام محكمة الأسرة بهدف منعهم من السفر. ويقضي القانون المصري بعدم سفر الزوجة والأبناء إلا بإذن كتابي من الزوج.

فإذا كان منكرا لأبوة التوأمين فبأي حق يمنعهما من السفر؟ وإذا كانت مهمة محكمة الأسرة الفصل فقط في النزاعات بين الزوجين وكذلك الأبناء فلماذا يلجأ إليها أحمد عز طالما أنه يرفض الإعتراف بالأبناء؟

المتابعون لأحداث القضية اعتبروا أن هذه الخطوة من النجم أحمد عز تعد بمثابة اعتراف صريح بأنه أب للتوأمين.

فهذه المحكمة لا تقدم أي أحكام إلا في نطاق الأسرة فقط وهذا هو الهدف الذي أنشئت من أجله. بدورها ردت الفنانة زينة على دعوى منع سفرها هي والأبناء عبر حسابها الشخصي على إنستجرام قائلة ” يعني لا طلبت تشوفهم والحمد لله طبعاً دي نعمة.. وعاوز تمنعنا من السفر.. ماتسبنا في حالنا وخليك في اللي انت فيه.. كفياك شر بقي وانعدام.. ولا بلاش مش هاغلط فيك علشان ولادك.. كفاية آذي في طفلين كل ذنبهم انك أبوهم.. ولو أنك كنت فرحان اول ماعرفت ان هايجيلك ولاد.. يا ريتك كنت واضح وكنت قلت إنك هاتعمل فينا كده.. ليه كذبت من الاول”

وتابعت : “بطل تأذينا وخليك في فنك وافلامك ومعجباتك اللي انت عارفهم ودنيتك يا فنان يا موهوب ياللي بتخر موهبة.. وسيبني افضي من المحاكم علشان اربيلك ولادك الحلوين اوي.. يا نجم نجوم العالم”.

شارك

Comments

comments