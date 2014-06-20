أحمد حلمي يستقبل مولوده الثالث” يونس”

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وسط حالة من التكتم الشديد وضعت النجمة المصرية منى زكي مولودها الثالث يونس منذ يومين.

يذكر أن الفنانة منى زكي قد عانت كثيراً في حملها هذه المرة وتدهورت صحتها بصورة لم تحدث معها في أي ولادة سابقة، كما أن التكتم وعدم الإعلان عن موعد الولادة جاء بهدف الحفاظ على حالة من الهدوء حتى تسترد الأم عافيتها من آلام الولادة التي ألمت بها.

وقد تمت الولادة في أحد مستشفيات القاهرة ووقع الإختيار على اسم “يونس” للوافد الجديد.

ومن المعروف أن الفنان أحمد حلمي و النجمة منى زكي ارتبطا بقصة حب طويلة امتدت لحوالي 15 عاما وتكللت بالزواج عام 2002، وقد رزق النجم أحمد حلمي بمولوده الأول سليم ثم ابنته الوحيدة لي لي وأخيراً القادم الجديد يونس.

كانت الفنانة منى زكي قد اعتذرت عن تقديم العديد من الأعمال الفنية خلال العام السابق بسبب متاعب الحمل، كما قررت أيضاً عدم الظهور بالعديد من المناسبات الإجتماعية لنفس السبب، وقد كان آخر هذه المناسبات مثلاً حفل زفاف النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم.