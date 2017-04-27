بالفيديو: أحمد مكي يتعافى من مرض خطير وينشئ صفحة جديدة له على فيسبوك

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ظهر الفنان المحبوب أحمد مكي بفيديو لايف معلناً إنشاء صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وحرص مكي على تقديم الشكر إلى جمهوره الذين كانوا يسألون دائماً عن سبب غيابه عن الساحة الاعلامية لمدة عام كامل.

وذكر مكي أن سبب غيابه كل هذه المدة يرجع إلى إصابته بمرض خطير أصاب الكبد والطحال وتسبب في خسارة وزنه بصورة مرضية شديدة.

كما أكد أنه عانى كثيراً خلال هذه المدة التي قضاها شبه فاقد للوعي. وتحدث مكي عن معاناته في انشاء صفحة له على فيسبوك، ويرجع سبب المعاناة إلى وجود العديد من الصفحات التي تحمل اسم أحمد مكي.

وفي النهاية اضطر مكي إلى استخدام لغة عامية كان يستخدمها مع أصحابه قديماً بحسب قوله.

وفي النهاية أكد أحمد مكي على تكرير شكره لكل من سأل عنه، حيث ساهم ذلك في رفع روحه المعنوية خلال فترة المرض.