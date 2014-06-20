أحمد مكي يعود ب “خلصانة بشياكة”في رمضان القادم

شارك

بعد أن تعافى النجم المحبوب أحمد مكي من المرض الذي أقعده طريح الفراش لمدة سنة كاملة عاد مرة أخرى لتكملة تصوير مسلسله القادم والذي يحمل اسم “خلصانة بشياكة”.

ويخوض مكي السباق الرمضاني بهذا العمل متسلحاً بمجموعة من أشهر نجوم الشباب على الساحة الفنية.

حيث يشاركه العمل الفنان شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد أسامة (أوس أوس) وكذلك دينا محسن ( ويزو) والفنان القدير بيومي فؤاد.

يأتي المسلسل في حلقات منفصلة وتدور أحداثه حول ثلاثة من الشباب يعيشون في حارة شعبية ويتعرضون لبعض المواقف الكوميدية في إطار اجتماعي.

أما الجزء الثاني من المسلسل فيناقش الأطماع البشرية والتي تمهد لقيام حرب عالمية ثالثة.