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صاحب ال٢ مليون مشاهدة….أحمد معز يعود لعائلته ويصور أغنيته الجديدة بعد عيد الفطر

بقلم ريما لمع

يونيو ٢٤ ,٢٠١٧

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.أحمد معز يعود لعائلته

لشهر رمضان طقوس خاصة لدى النجم أحمد معز، فبسبب انشغاله في نشاطه الفني وابتعاده عن عائلته، قرر معز أن يكون شهر رمضان خاص للعائلة، وأن يبتعد عن الاستوديو والأضواء منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث قام بتأجيل تصوير كليبه الجديد الذي كان من المفترض تصويره الأسبوع الجاري ليقوم بتصويره بعد عيد الفطر السعيد.

وقد شارك معز متابعيه بصورة عائلية من إفطار رمضاني عبر صفحته على انستغرام معلقاً “ما في أحلى من العيلة… الله يخليلي اياكم وعقبال كل سنة”.

وعلى صعيد آخر قام معز بتسجيل أغنية جديدة قبل بداية شهر رمضان المبارك لتكون هدية لجمهوره بفترة الأعياد وليعود بها لنشاطه الفني بعد صدور أغنيته الأخيرة “سهرانين للصبح” والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة على موقع التواصل يوتيوب.

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