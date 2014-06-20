أحمد سعد يستعد لإطلاق ألبوم جديد

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يستعد المطرب المصري الموهوب أحمد سعد، لطرح ألبوم غنائي جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، على اعتبار أنه يوشك على الانتهاء من وضع آخر اللمسات، لكنه لم يكشف عن مضمون ما يحضره من جديد لمحبيه وعشاق فنه.

تحدث الفنان الشاب أحمد سعد، عن مشروع ألبومه الغنائي الجديد، على هامش حفل العرض الخاص لفيلم “مولانا”، الذي يؤدي فيه دور البطولة شقيقه الممثل عمرو سعد، حيث تعالج قصة الفيلم موضوع التشدد، وعدم الانفتاح على الآخر، وعدم الفهم الصحيح للدين الاسلامي الحنيف والسمح، واغتنم المطرب أحمد سعد الفرصة، ليثني على موهبة شقيقه عمرو، التي وصفها بالكبيرة إلى جانب تميزه بقدرته على انتقاء الأدوار الجيدة وتأديتها باحترافية كبيرة.

للعلم فإن المطرب أحمد سعد يبلغ من العمر 35عاما، يصنف ضمن المطربين الشباب الموهوبين والواعدين في المشهد الفني المصري والعربي، تمكن من إطلاق أول ألبوم له عام 2003 ويحمل عنوان “أشكي لمين”، واشتهر في هذا الألبوم الناجح بأغنية “حبيبي روحي” وأغنية”يوم واثنين” و”عزيز عيني”، وتمكن في عام 2007 من طرح العديد من الأغاني الناجحة من خلال ألبومه الثاني “وحشتني عيونك”، وتألق فيه بأغنية “جرحونا” و”كفاية كده” و”كل ليلة” و”علمني الحب”، وزادت هذه الأغاني من انتشار اسم وفن أحمد سعد، مما اكسبه النجومية، وينتظر منه الكثير مستقبلاً، بفضل مساره الفني الواعد.

والجدير بالإشارة فإن أحمد سعد أسندت إليه مهمة أداء أغنية تتر البداية لمسلسل “بره الدنيا”، الذي يؤدي بطولته الفنان شريف منير، وقاسمه هذا العمل الفني كوكبة من الفنانيين والفنانات، وفي رصيد هذا المطرب الشاب ما لا يقل عن 15أغنية، صورها على طريقة الفيديو كليب.