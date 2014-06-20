الإعلامية الحسناء إيميه صياح تدخل عالم الأزياء بعد التقديم والتمثيل

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اتجهت مؤخراً الإعلامية اللبنانية الحسناء والأنيقة إيميه صياح نحو الموضة، وخاضت تجربة جديدة في عرض الأزياء بهدف دعم المصمم ميساك هاجيفيديكيان، حيث قدمت تشكيلة جميلة وجذابة من مجموعة فساتين أعراس 2017، وتملك هذه الشابة العديد من المواهب، فبعد نجاحها في تحدي تقديم البرامج اقتحمت عالم التمثيل، واليوم تشبه الأميرات بعد تجريبها لفساتين الأعراس الجديدة.

مازالت الإعلامية اللبنانية إيميه صياح تواصل تحقيق العديد من النجاحات، كونها تألقت في تقديم برنامج “ذا فويس” على قناة “أم.بي.سي”، كذلك في مجال التمثيل حيث صورت بعض الأعمال الفنية، تحسباً لعرضها خلال شهر رمضان القادم، وتتنقل منذ فترة ما بين لبنان ورومانيا حيث تجسد بعض المشاريع التلفزيونية، لكن في آخر إطلالة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد على موقع “أنستغرام” الشهير، كشفت عن مشروع دعمها المصمم ميساك هاجيفيديكيان على طريقتها الخاصة، بعدما وافقت على الترويج لمجموعته المتعلقة بفساتين الأعراس لعام 2017، من خلال ارتدائها لما صممه ونشر هذه الصور، ويذكر أن الفنانة والإعلامية إيميه عملت كذلك كوجه إعلامي للعديد من العلامات التجارية، وفي رصيدها جائزة ظاهرة العام من “الموريكس دور” سنة 2014، وإلى جانب ذلك فهي متزوجة من فريد النجار ومن أعمالها الفنية نذكر مسلسل يحمل عنوان “أشرقت الشمس” عام 2013، وكذا مسلسل بعنوان “سوا” سنة 2015، والذي أدت فيه دور البطولة إلى جانب الممثل يوسف الخال، دخلت مجال الإعلام في عمر الثانية عشر بدعم وتشجيع من والدها الإعلامي.