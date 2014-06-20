فوز الاتحاد للطيران بجائزة التميز على طائراتها آيرباصA380

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منحت شركة آيرباص، الشركة المُصنعة للطائرة طراز آيرباص A380 للاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة “التميز لأفضل أداء تشغيلي” تقديراً لعملياتها التشغيلية الخاصة بالطائرة طراز آيرباص A380 خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016.

حقق أسطول طائرات الاتحاد للطيران من طراز آيرباص A380 معدلاً استثنائيًا بلغ 99.63 في المائة على صعيد الموثوقية التشغيلية في الفترة الواقعة بين شهري يناير 2015 وأكتوبر 2016، والذي يعد الأعلى بين شركات الطيران التي تشغّل الطائرة طراز آيرباص A380 والبالغ عددها 13 شركة.

وتعد الموثوقية التشغيلية مؤشراً دولياً موحداً لقياس عمليات الرحلات حسب التأخير والخلل. ويتحقق الأداء العالي في هذا المؤشر من خلال التحقق من القدرات التشغيلية لشركة الطيران ومدى إعطاء الأولوية اللازمة للصيانة وإدارة السلامة.

وبهذه المناسبة، أفاد جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد للطيران الهندسية، قائلًا: “يلتزم كافة أعضاء فريقنا بتحقيق أعلى مستويات الموثوقية على امتداد أسطول طائراتنا. وكانت الطائرة طراز آيرباص A380 إضافةً رائعةً لأسطولنا خلال العامين الماضيين، ولا ريب أن هذا التكريم يدلّ على التميز ونجاح تعاوننا الوثيق والمستمر مع شركة آيرباص.”

وقام كريستيان فريمونت، رئيس دعم برنامج الطائرات طراز آيرباص A380 في شركة آيرباص، بتسليم الجائزة للاتحاد للطيران خلال الملتقى الذي أقامته شركة آيرباص حول الطائرة طراز آيرباص A380 في مدينة ميونيخ في ألمانيا الأسبوع الحالي.

وتمتلك الاتحاد للطيران ثماني طائرات طراز آيرباص A380 قيد الخدمة، إضافةً إلى طائرتين آخريتين من المقرر استلامها. وتُسيّر الشركة الطائرة من مركز عملياتها التشغيلية في أبوظبي إلى لندن ونيويورك ومومباي وملبورن وسيدني.

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