وصفة النجمة الهندية “أيشواريا” لتدوم صبغة شعرك الأسود

شارك

يبقى للشعر الأسود طلته المتميزة وجاذبيته الخاصة، ولكن الحفاظ على الصبغة السوداء برونقها ولأطول مدة ممكنة، يحتاج إلى عناية مستمرة، والتحكم في تقنيات وضعها، ومعرفة الطريقة الصحيحة لتثبيتها، فإذا روعيت هذه الأمور عند وضع الصبغة السوداء فهذا من شأنه أن يجعل الشعر يحافظ على لونه وكثافته ولمعانه في آن واحد..

فإذا كنت من العاشقات للشعر الأسود..يمكن القول أنه بهذه النصائح الذهبية، يمكنك أسر القلوب بجمال شعر دائم اللمعان وحالك السواد..اقبلي فقط على استعمال الزيوت الطبيعية ذات الفوائد الكثيرة، فهي تحافظ على صحة وبريق الشعر بشكل عام.

ومما يمكن تجريبه بخطوات بسيطة، لكنها فعالة، نذكر خلطة زيت الزيتون الممزوجة بالبن الأسود، فهذا المزيج، له قدرة كبيرة على الحفاظ ،على صبغة شعرك السوداء مدة طويلة، تغنيك عن عملية إعادة صبغه كل شهر، وتعد هذه الوصفة من بين أسرار النجمة الهندية، وملكة جمال العالم السابقة “أيشواريا راي”، التي ورثتها عن جدتها، وتحرص على المواظبة على استعمالها، حتى يبقى بريق شعرها دائماً وساحراً، وكشفت عن ذلك في هذا المقام قائلة: “في كل مرة أقوم فيها بصبغ شعري باللون الأسود، لا أتردد في استعمال وصفة زيت الزيتون الساخن، الممزوج مع البن الأسود.. إنها الوصفة السحرية، التي ورثتها عن جدتي، وتمثل بالنسبة لي خطوة فعالة وأسلوب ناجع للمحافظة على اللون الأسود لشعري ولمدة أطول..”

المكونات:

نصف فنجان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من القهوة السوداء.

ملاحظة:

“الكمية تكون حسب طول الشعر”، أي يمكن مضاعفتها إذا كان شعرك طويلاً.

التحضير:

بعد قيامك بصبغ الشعر وشطفه، سخني زيت الزيتون وأضيفي إليه القهوة السوداء، ثم ثبتي هذا المزيج على شعرك، وبعد نحو ساعة من الزمن، يمكنك غسل شعرك بالشامبو والماء.