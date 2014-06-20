افتتاح معرض زفاف فندق القصر عجمان 2017

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افتتح الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة منافع، ونائب رئيس مجلس الإدارة إتش إم إتش، ومدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان فيصل النعيمي، معرض الزفاف بفندق القصر عجمان، الذي نظم بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان في حضور الدكتورة الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال و المهن الحرة، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وبحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وسيظل معرض الزفاف السنوي الفاخر مفتوحاً للزائرين على مدار ثلاثة أيام في فندق القصر عجمان، من 11 إلى 13 يناير، تحت رعاية مصرف عجمان وتو إكس أل فورنتشر أند هوم ديكور. يضم المعرض أقسام متخصصة للتجميل، الأزياء، المجوهرات، الحلويات، المفروشات، البورسلين، مكاتب السياحة، البنوك والتصوير، فهذا العام يشهد قيام أكثر من 60 علامة تجارية بتلبية متطلبات المناسبات الفاخرة، حيث يعرضون منتجاتهم وخدماتهم في المعرض الحصري. من أبرز المشاركين مصمموا أزياء مثل منى المنصوري، وليد عطا الله وريتو كومار فضلاً عن شركات مثل توميركس أنترناشيونال، الشركة الإيطالية التي تمثل العلامات التجارية الإيطالية للأزياء في الشرق الأوسط.

وفي افتتاح المعرض، قال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، إن: “معرض الزفاف بفندق القصر عجمان مبادرة رائعة. نحن على ثقة من أن قطاع السياحة في عجمان، يحمل عناصر جذب سياحية جديدة سوف ترفع الطلب عليها من الأسواق الحالية والجديدة. ونحن في إتش إم إتش، نتمتع بمكانة متميزة للإستفادة من هذه الفرص الجديدة التي تخدم مجتمعنا بالقدر نفسه”.

وأكد فيصل النعيمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان قائلاً: “مناسبات مثل معرض الزفاف بفندق القصر عجمان تعد منبراً عظيماً للتوعية بالإمارة كمقصد للضيافة الإماراتية الحقيقية. وهدفنا هو جعل عجمان مقصد مثالي للمسافرين من أجل الترفيه والأعمال على حد سواء، ونريد أن يستكشف الزائرون والعارضون في معرض الزفاف بفندق القصر عجمان ما تقدمه إمارة عجمان”.