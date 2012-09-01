يمتع الجمهور بخفة ظله في “ريح المدام”….أكرم حسني يتألق أكثر بعد خلعه عباءة “أبوحفيظة”

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أحياناً يسلك المرء اتجاهاً وينجح فيه لكنه يكتشف لاحقاً أنه لو كان اختار اتجاهاً آخر لتغيرت حياته العملية إلى الأفضل..هذا الكلام ينطبق بحذافيره على الفنان الموهوب أكرم حسني الذي أجمعت غالبية الناس على أنه أعاد اكتشاف نفسه من خلال شخصية الدكتور بهجت في المسلسل خفيف الظل “ريّح المدام” بعد أن كان هؤلاء وصلوا إلى حد كرهه بعد تمسكه الذي لا لزوم له بشخصية سيد أبو حفيظة التي “قرف” الناس منها وباتوا يطالبونه وبقوة قائلين:”سيبك من أبو حفيظة وخليك في إطارك الكوميدي الجديد”، فهل يستمع لهم أكرم أم سيصر على عناده ويواصل التمسك بالشخصية التي كانت سبباً في شهرته لبعض الوقت؟ هذا ما ستكشف عنه الأسابيع والشهور القادمة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

مسلسل “ريّح المدام” من النوع الكوميدي الخفيف الذي لا تملّ منه لأن فيه قصة جديدة يومياً كما أنه ملىء بالارتجال ولا مجال للاستماع لمن ينتقدون “تفاهته” على حد قولهم لأن أعمالاً كهذه لا ينبغي أخذها على محمل الجد.

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، أحد ثلاثي “سمير وشهير وبهير” الذي تألق أفراده (أحمد وهشام ماجد وشيكو) بقوة مجتمعين قبل أن يشق كل منهم طريقه منفرداً، وأكرم حسني والقديرة رجاء الجداوي التي تثبت يوماً بعد يوم أنها قادرة على العطاء والتميز، والرقيقة مي عمر التي أثبتت للجميع أنها كانت تستحق الضجة التي أثيرت حول محاباة زوجها لها في مسلسل الأسطورة.