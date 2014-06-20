علاء زلزالي سفيرا للنوايا الحسنة في عيد ميلاده

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فضيلة بودريش

وقع الاختيار على الفنان اللبناني علاء زلزلي سفيرا للنوايا الحسنة للشؤون الإنسانية، من طرف المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، عرفانا وتقديرا له لجهوده الانسانية، المتمثلة في تخصيص العديد من الحفلات الفنية، لفائدة فئة الفقراء والمحتاجين في العالم، وكذلك التضامن مع المعوقين ومد يد العون للنازحين، وجاء ذلك حلال حفل تكريمي تزامن مع عيد ميلاده.

كشف السيناتور السفير علي عقيل خليل، الأمين العام للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان، عن قرار المنظمة المتمثل في اختيار الفنان اللبناني علاء زلزلي، سفيرا للنوايا الحسنة للشؤون الإنسانية، حيث تم تعيينه بشكل رسمي، اعترافا لتضامنه ومساعدته للفقراء والمحتاجين والنازحين وحتى المرضى في العالم، والرائع في كل هذا أن حفل التكريم تزامن مع يوم احتفائه بعيد ميلاده. الجدير بالإشارة فإن الاسم الحقيقي للفنان علاء الزلزالي محمد زلزلي من مدينة صورالواقعة في جنوب لبنان ينتمي إلى عائلة لبنانية عريقة في مجال الفن الغنائي الأصيل. متزوج وأب لثلاثة أولاد هم مجد وثائر و لواء، اختار في البداية دراسة تخصص الأدب العربي في الجامعة ثم انتقل إلى الدراسة في الكونسرفتوار الموسيقى ب”المعهد الوطني للموسيقى” في لبنان.

كانت بداية الفنان الموهوب صاحب الصوت القوي والجميل خلال دعوته إلى حفلة زفاف لأحد أقربائه حيث طلب منه أن يغني تلبية لرغبة أحد الأصدقاء وبفضل هذه الحفلة عرض عليه أحد متعهدي الحفلات عرضا من أجل السفر إلى قارة إفريقيا ليغني للجاليات وقد مكث بتلك المنطقة لفترة زمنية ثم ولج إلى عالم الشهرة من خلال أول شريط غنائي له حمل عنوان “طريق القدر”عام 1990، وكانت أول خطواته نحو النجومية.

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