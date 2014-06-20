ويمتلك الأهلي ثاني أقوى خط هجوم هذا الموسم برصيد 53 هدف وبفارق 3 أهداف عن فريق مصر المقاصة صاحب أقوى خط هجوم، بينما يمتلك الأهلي أقوى خط دفاع حيث لم تهتز شباكه سوى 9 مرات، كما أن هناك جمل فنية بدأت تظهر خلال مباريات الأهلي الأخيرة ويجيد اللاعبون تنفيذها وتساهم في إحراز الأهداف

وبحساب الأرقام، نجد أن الأهلي توج باللقب 10 مرات خلال 11 عاماً، في حين ترك لقباً وحيداً لغريمه الزمالك في موسم 2014-2015، ليكرس الأهلي هيمنته على بطولة الدوري العام.

من جانبه، أعرب المدير الفني للأهلي، حسام البدري، عن سعادته للتتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ 39 في تاريخه، وقال: “نجحنا في إضافة بطولة أخرى للكيان الكبير الأهلي، وسعيد للجماهير، حيث أن كل تركيزنا منذ بداية الموسم منصب على إسعادهم”. وأضاف: “لقد قمنا بعمل إنجاز وهو حسم الدوري دون أن نتلقى أي هزيمة وهي أرقام أفخر بها”. واختتم البدري تصريحاته: “ما أجهدني هذا الموسم إهدار الفرص وهذا دليل على أن لدينا مشكلة في ذلك الأمر”.

وكان حسام البدري مدرب الأهلي قد صرح قبل فترة قليلة أنه لا ينوي ترك النادي والانتقال إلى فريق آخر. ونفى البدري، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبطل دوري مصر أنه تلقى عرضاً لتدريب المنتخب الليبي، وأكد أنه يركز فقط على مسيرة الأهلي في مبارياته القادمة وفي دوري أبطال افريقيا. وأضاف البدري “أتعجب من الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر حول تفكيري في الرحيل أو تلقي عروض لتدريب أندية أو منتخبات”، كما أكد المدرب احترام وجوده مع الأهلي وفخره بقيادة الفريق، قائلاً إنه لا يفكر في الرحيل، كما أنه أشار إلى أنه لا يعرف شيئاً عما تردد مؤخراً حول تفاوض الاتحاد الليبي معه لتدريب المنتخب، مؤكداً عدم حدوث أي مفاوضات من هذا القبيل وقال إنها شائعات دائمة تستهدف استقرار فريقه.

قارئنا الكريم أي الفرق مازالت تشجع ؟؟