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أمراض الأنف والأذن علاجها بالأعشاب

أشرف الصدفي التقى اختصاصي الطب البديل فهد البناي حيث وجه له بعض الأسئلة التي تحير الكثيرين ممن يعانون أمراض الأنف والحنجرة خصوصا مع دخول فصل الشتاء.. فكونوا معنا.

* نرحب بك أستاذ فهد ونريد منك توضيح أسباب التهاب الجيوب الأنفية؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ فهناك سببان رئيسيان لعدوى الجيوب الأنفية، أولهما الإفراط في تناول الأغذية الدهنية، والسبب الثاني هو عدوى تصيب التجويف الأنفي إما مباشرة أو منتقلة من جزء قريب مصاب؛ كالأسنان أو الأذن أو الجهاز التنفسي العلوي.

الجيوب الأنفية

* وكيف علاجها بالأعشاب؟

من الأعشاب التي تساعد في علاج الجيوب الأنفية..

الثوم: حيث يمكن تناول الثوم بالفم أو مضافا لشوربة الخضار بكثرة مقطعا مع شرائح البصل ويمكن إضافة الزنجبيل لهذا النوع من الشوربة.

السعوط: حيث يستعمل كقطرات بالأنف وهو مفيد جدا في حالات إلتهاب الجيوب الأنفية أو مشاكل الأنفلونزا.

الجنكة: وينصح بها في جميع مشاكل الجهاز التنفسي لأنها تساعد على تدفق الدم.

زيت النعناع: من الزيوت العطرية حيث يصلح لعمل شاي ساخن ويستنشق أثناء تناوله، ويمكن استخدامه كغسول للأنف كما يمكن إضافة قطرات منه على الطعام أو المشروبات الدافئة، وأيضا يمكننا استنشاق التركيزات العالية من زيت الحبة الحلوة أكثر من مرة خلال ساعات النهار.

* التعرض لأمراض البرد والتهاب الأنف وإنسدادها ما الوصفات التي يمكن اللجوء إليها لعلاجها؟

هناك عدد من المقترحات المفيده لعلاج حالات انسداد الأنف منها؛ استعمال حمام أنفي بمحلول الملح والعسل، استعمال مستنشق من عطر النعناع أو زيت الينسون، استنشاق زهور البابونج، نقع الحبق والنعناع والمرقدوش والتليو بمقادير متساوية ويتم غليها واستنشاق بخارها المتصاعد.

* نزلات البرد ما سببها؟ وما طرق علاجها بعيدا عن الأدوية؟

سبب نزلات البرد الفيروسات وهناك عوامل تساعد على الأصابة مثل التدخين والإجهاد وقلة النوم والضغط العصبي والعادات الغذائية السيئة، ويمكن الاستعانة على نزلات البرد بـ:

الثوم: يحتوي الثوم على عدة مركبات مفيدة منها ALLICICN والذي يعتبر مضادا حيويا واسع المجال.

البصل: مطهر قوي ضد الجراثيم ويستعمل في الطعام أو يتم تقطيعه شرائح ووضعه بالعسل طوال الليل، ويؤخذ على فترات منتظمة خلال ساعات النهار.

الزنجبيل: يحتوي على مواد قادرة على تسكين الألم وآلام العضلات التي تصاحب نزلات البرد ويخفض الحرارة ويهدئ السعال.

الينسون: وهو يساعد على تخفيف أعراض البرد والشفاء منه ويشرب كمشروب عشبي ويمكن تحليته بالعسل.

الكريز الأسود: يحتوى على فيتامين C الذي بدوره يقاوم نزلات البرد، ويمكن تناوله على هيئة مشروب مضاف إليه الليمون.

الموالح: تحتوي الموالح مثل “البرتقال، اليوسفي، الليمون، الكنتالوب، الأناناس” على فيتامين C صاحب الدور الفعال في الوقاية من أمراض البرد.

الحبة السوداء: يؤخذ ملعقة من الحبة السوداء أو أخذ عسل الحبة السوداء أو حرق ملعقة منها واستنشاق البخار المتصاعد منها.

نزيف الأنف

* يتعرض الأطفال لنزيف متكرر من الأنف فما سبب ذلك وكيفية علاجه بالأعشاب؟

من أسباب نزيف الأنف جفاف الأغشية المخاطية أو دخول جسم غريب، وأيضا توجد بعض الأدوية تسبب نزيف الأنف كالتعرض لكيماويات مهيجة. ومن الأعشاب الطبيعية التي تحد من نزيف الأنف..

البصل: يؤخذ قلب بصلة قدر ما يدخل في فتحة الأنف التي تنزف وتترك لحظات لوقف النزيف.

الليمون: توضع قطعة مبللة بالليمون داخل الأنف.

الكمون مع الخل: يطحن نصف ملعقة من الكمون بفنجان من الماء، ويضاف عليها ملعقة من الخل ويستنشق بها.

الكراث: يعصر الكراث بعد فرمه في قطعة قماش ويقطر ماؤه قدر 3 قطرات بفتحة الأنف التي تنزف.

* مشكلة الشخير أثناء النوم ما الأعشاب التي يمكن أن تسهم في الحد منها؟

الثوم: تؤخذ فصوص الثوم قبل النوم حيث تخفف من مشاكل القنوات التنفسية.

عرق السوس: به مادة الجليسريزين الملطفة للأغشية في الأنف والحلق والقصبة الهوائية وأيضا الشعب الهوائية.

الفراسيون: يستخدم هذا العشب في حل مشاكل السعال الذي هو أحد الأمراض التي تزيد خطورة الشخير.

* يعاني البعض من مشاكل الأذن ويقوم بغسلها عند الطبيب ولكن سرعان ما يرجع ذلك الألم فما السبب وكيف علاجها بالأعشاب؟

من أسباب ألم الأذن التهاباتها وزيادة شمع الأذن وثقب طبلتها، وهناك أسباب أخرى كالتهابات الرقبة والرأس التى تصل بها إلى الأذن، ومن الأعشاب التي تحد من ألم الأذن..

الردبكية: وذلك بتناول ملعقة صغيرة من العشب الجاف على كوب ماء دافئ يحلى بعسل النحل.

الثوم: يؤكل الثوم أو تقطر قطرات من زيته داخل قناة الأذن فهو يعالج الفطريات والعدوى البكتيرية.

النعناع: يحتوي على بعض المطهرات منها المنثول وهو مسكن للألم؛ فيعمل على تطهير الأذن من العدوى ويؤخذ كمشروب محلى بالعسل.

طنين الأذن

* يعاني كبار السن من طنين الأذن فما سبب ذلك وما علاجه؟

طنين الأذن هو حالة من الرنين أو الأزيز تسمع في الأذن على شكل ضوضاء، ومن أسبابها التقدم في السن وضعف السمع والاستماع طويلا إلى الأصوات العالية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الغدة الدرقية والتهابات الأذن وكذلك شمع الأذن، ومن الأعشاب التب يمكن أن تستخدم لعلاج طنين الأذن..

الجنكة: تستخدم في علاج أمراض الشيخوخة أساسا كالدوار وضعف الدورة الدموية وفقدان الذاكرة، ويمكن أخذ كبسولات الجنكة 3 مرات يوميا.

السمسم: تسف بذور السمسم بعد طحنها أو الحلاوة الطحنية فهي تعالج الدوخة وزغللة العين المرتبطة غالبا بطنين الأذن.

السبانخ: نقص الزنك يسبب طنين الأذن أنصح بتناول السبانخ لغناها بالزنك.

* أبومحمد يسأل البعض عن جفاف الفم؛ فما أسبابه وما الأعشاب التي يمكنها ترطيبه؟

جفاف الفم هو نقصان إنتاج اللعاب وهو عرض لعدة أمراض منها العدوى البكتيرية للفم والأسنان واللثة، ويمكن يكون بسبب التحدث والتدخين والمشروبات المحلاة، وهناك بعض الأدوية التي تعمل على جفاف الفم مثل أدوية ارتفاع الضغط، ومن الأعشاب التي تساعد في التغلب على مشكلة جفاف الفم:

الردبكية: يمكن عمل مشروب عشبي من الردبكية، أو إضافة قطرات من المستخلص على العصير أو الشراب المناسب.

الجابوراندى: تحتوى هذه العشبة على مادة تسمى البابلوكاربين، وهي مادة تعمل على زيادة إنتاج اللعاب ما يؤدي لعلاج جفاف الفم تماما بإذن الله.

* وبالنسبة لمن يعاني احتقان الحلق والتهاب اللوزتين؟

عرق السوس: تستخدم جذور عرق السوس في نطاق واسع في علاج إلتهاب الحلق واللوزتين.

الليمون: يمكننا وضع عصير الليمون على ماء دافئ وشربه صباحا ومساء.

كادر

النفس الكريه

* مشكلة الأنفاس الكريهة ما أسبابها وكيف يمكن علاجها؟

قد يكون أسباب النفس الكريه عدوى اللثة أو الأسنان المتسوسة، أو بقايا مواد متحللة من جزيئات الطعام أو بكتيريا ميتة، ومع قلة سريان اللعاب أثناء النوم يصبح النفس كريها في الصباح، ومن الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الأنفاس الكريهة..

البقدونس: حيث يحتوي على نسبة عالية من الكولوروفيل، لذلك يعالج رائحة النفس الكريهة كما أنه منعش للفم مطهر للأسنان.

الريحان: حيث يؤخذ على هيئة مشروب لاحتوائه على عدة مركبات تساعد في التخلص من رائحة الفم السيئة.

المراميه: تحتوي على مادة تسمى التانين القابضة؛ لها تأثير قاتل للبكتريا كما أنها من المواد المطهرة للحلق.

* التهاب اللثة أحيانا يكون مصحوبا بنزيف دموي فما الأعشاب المفيدة لذلك؟

البابونج: يحتوي على عدة مواد مضادة للالتهابات ومطهرة، ويمكن استخدامه كغرغرة للفم أو مشروب عشبي فهو يمنع التهابات اللثة، وهو من الأعشاب العطرية فيعطي الفم رائحة طيبة تمنع رائحة الالتهابات الكريهة.

آلام الأسنان وتسوسها

* ألم الأسنان يعانيه الكثير فما السبب في ذلك وكيف علاجه؟

ألم الأسنان الحاد أو النابض قد يكون بسبب عدوى ميكروبية أو سن مكسورة أو نخر في السوس ومن الأعشاب التي تخفف من حدة الألم..

القرنفل: يمكن مضغ زهور القرنفل أو وضع الزيت على الأسنان ولكن دون ابتلاعه.

الزنجبيل: يمكننا خلط الزنجبيل مع القرنفل وغمس قطعة من القطن ووضعها على السن الموجود بها الألم.

السمسم: يحتوى السمسم على مركبات مسكنة للألم، حيث يمكن أخذ كمية من السمسم ويوضع معها الضعف من الماء ويغلي حتى يتبقى نصف السائل ثم يوضع الناتج مباشرة على الأسنان.

الراوند: يؤخذ مسحوق الراوند وينقع في الكحول وتؤخذ قطعة قطن مبللة وتوضع على مكان الألم.

* تسوس الأسنان ما الأعشاب التى تحد منه وتحافظ على الأسنان؟

الشاي: يحافظ الشاي على الأسنان من التسوس ويمكن إضافته مع عرق السوس.

عرق السوس: يحتوي على مركب يسمى الأندول، وهو مركب فعال مضاد للتسوس كما يحتوي على الجليسريزين وهو محلى غير سكري يحافظ على الأسنان.