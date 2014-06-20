الاحتفال بمرور نصف قرن على صدور مجلة البيان

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منار صبري

قال أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين ورئيس تحرير مجلة البيان طلال الرميضي إن الرابطة سوف تقيم احتفالية كبيرة بمناسبة مرور نصف قرن على صدور مجلة البيان وذلك مساء اليوم وغدا بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأوضح الرميضي أن الاحتفالية سوف تكون مصحوبة بندوتين وأمسيتين شعريتين تقام ضمن فعاليات معرض الكويت للكتاب الدولي وقد دعت الرابطة رؤساء اتحادات الأدباء من الوطن العربي وشخصيات أدبية للتحدث في الندوة وحضورها.

وذكر الرميضي أن الاحتفالية سوف تتناول جوانب عديدة في مسيرة البيان التي صدر العدد الأول منها في شهر إبريل من عام 1966م. وأشاد الرميضي بالجيل المؤسس للمجلة وما تكبده من جهد وعطاء مميز لإصدار مجلة أدبية ثقافية فكرية أخذت مكانتها اللائقة بين مجلات الوطن العربي وكانت سباقة في الصدور والاستمرار أيضاً.

حيث قال: إن استمرار المجلة بالصدور على مدى خمسين عاماً يأتي بفضل الله أولاً ثم بالتأسيس الصحيح الذي نهضت عليه المجلة، وإصرار وحرص مجالس الإدارات المتعاقبة على تطويرها وتحقيق الزخم لها ومساندة وزارة الإعلام لها بما تمتلك من وعي لأهمية وجود مجلة ثقافية تنطق باسم دولة الكويت.

وأضاف الرميضي: إن المجلة شهدت مراحل مختلفة ولم يخل الأمر من بعض الأزمات، ولكن منهج الكويت في الإنتاج الثقافي الذي اشتهرت به من خلال إصداراتها القيمة جعلها تتخطى كل العقبات، حيث يحسب للمجلة انفتاحها على الأدباء العرب في كل مكان، كما يحسب لها أخذها بيد الشباب من الجيل الأدبي الذي أسهمت المجلة بظهور أسماء أصبح لها شأناً في ما بعد.

ودعا الرميضي جمهور المثقفين والإعلاميين لحضور هذه الفعاليات التي سيشارك فيها نخبة من الأدباء الكويتيين والعرب ومنهم أمين عام اتحاد الأدباء العرب الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ ورئيس اتحاد الادباء المغربي الدكتور عبدالرحيم علام ورئيس أسرة الأدباء البحرينيين الشاعر البحريني إبراهيم بوهندي والدكتور راشد نجم ورئيس اتحاد الأدباء الفلسطيني الشاعر مراد السوداني ورئيس اتحاد أدباء تونس صلاح الدين حمادي ورئيس اتحاد الأدباء الأردنيين الدكتور زياد أبو لبن ورئيس النادي الأدبي للمنطقة الشرقية بالسعودية الأستاذ محمد بودي ورئيس الاتحاد القومي للأدباء السودانيين الدكتور عمر قدور ورئيس اتحاد مصر الدكتور علاء عبدالهادي ورئيس الجمعية العمانية للأدباء الدكتور سعيد الصقلاوي والدكتور سليمان الشطي والأستاذ عبدالله خلف والدكتور خالد الشايجي والشاعر وليد القلاف والأستاذ مدحت علام وباقة مميزة من المثقفين والأدباء الذين سيثرون هذه الاحتفالية.

ودعا الرميضي الجمهور لحضور فعاليات احتفالية مجلة البيان والتي سوف تقام في قاعات معرض الكويت للكتاب الدولي المقبل، ووجه الشكر لأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الأستاذ محمد صالح العسعوسي وكافة العاملين بالمجلس على تعاونهم الرائع من اجل إنجاح هذه الفعالية الثقافية التي تساهم في إبراز العمق الأدبي بدولتنا الحبيبة .

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