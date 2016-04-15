العتر أول فيلم كويتي فنتازي كوميدي بالفصحى

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يبدأ هذا الأسبوع من شهر فبراير الحالي عرض الفيلم الكويتي ( العتر ) في جميع دور العرض بسينما “سينسكيب” في الكويت، بعد عرضه الأسبوع الماضي للوسط الإعلامي استعداداً لعرضه في دور السينما في الكويت والخليج العربي والدول العربية.

ووسط هذه الاجواء الاحتفالية قالت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، رئيسة شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني ومؤسسة الفرقة السينمائية الأولى: “أشعر بالفخر والسعادة بتقديم فيلم ( العتر) أول فيلم كويتي عائلي تاريخي فنتازي كوميدي ناطق باللغة العربية الفصحى كما أنه أول فيلم سينمائي يتم تنفيذه باشراف الفرقة السينمائية الاولى”.

وأضافت، “بذلنا جميعنا كفريق عمل كل الجهد في تقديمه بصورة تليق بكم وبنا فالشعوب العربية شعوب ذواقة للفن فنياً وأدبياً وأخلاقياً.”

وأوضحت قائلة، ستعود بكم أحداث “فيلم “العتر” إلي الزمن الجميل من الرومانسية الوردية و الصراع بين الخير والشر في قالب درامي كوميدي ويستخدم لغة السهل الممتنع وهو شيق وجذاب في عرضه ورسالته قوية ذات معاني عدة”.

من جانبه اوضح الكاتب والسيناريست لفيلم “العتر” رازي الشطي، “قبل عام مضى نظمت شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني أول ورشة احترافية من نوعها لتدريب الشباب علي مجالات مختلفة لصناعة السينما حاضر فيها أساتذة محترفين في المجال السينمائي منهم الملحن خالد حماد المتواجد معنا اليوم”.

وأضاف، “هذه الورشة أثمرت لنا فريق الفرقة السينمائية الأولي ومن خلال هذه الفرقة أنتجت وأثمرت اليوم باكورة أعمالها فيلم العتر وهو ثاني إنتاج لشركة اللؤلؤة للإنتاج بعد فيلم (حبيب الأرض) الذي حاز علي جائزتين من مهرجان الإسكندرية ومهرجان خليجي 3 عام 2016 واليوم نحتفل بأننا لدينا رؤية وهدف واضح لتصبح الكويت عاصمة لصناعة الافلام في الخليج العربي” .

وقال عضو الفرقة السينمائية الأولى ومخرج الفيلم خالد القلاف: “فيلم العتر هو أول عمل لي وأساس نجاح الفيلم يرجع إلي روح فريق الفرقة السينمائية ككل فنحن تدربنا وعملنا بكل جهدنا من خلال مجموعة مراحل متعددة منها الإعداد الجيد والبروفات المستمرة والتصوير فضلاً عن الإشراف والمتابعة من قبل كلاً من الشيخة انتصار سالم العلي والمخرج رمضان خسروه مدير الفرقة السينمائية الاولي”.

وأشار عضو الفرقة السينمائية الأولي وبطل الفيلم الفنان ضاري عبد الرضا، إلي أن أكبر دعم ومحبة هي الارتقاء بالفن، وقال: “اليوم أشعر بسعادة بالغة بأن أكون العتر بطل الفيلم، فأن تكون بطل سينمائي هي فرصة و حلم لكل فنان شاب وأتمني أن ألقى استحسان الجمهور”.

وعن دوره أضاف، “أجسد في الفيلم الشخصية الرئيسية العتر وهي شخصية قوية وقتالية وقيادية تمر بمراحل ومواقف مختلفة وتعود في الآخر أقوى مما كانت عليه في السابق”.