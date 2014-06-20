مهرجان الإسكندرية السينمائي يفضح بدانة هؤلاء النجمات

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أيمن الرفاعي

في الغالب تكون المهرجانات والمناسبات الفنية الكبيرة فرصة ذهبية يستغلها النجوم كي يظهروا بطلة مميزة.

وفي أحيان أخرى تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن فتكون هذه المناسبات نذير شؤم على نجوم آخرين.

وهذا ما حدث لثلاث نجمات محبوبات خلال إطلالتهم بمهرجان الاسكندرية السينمائي والذي يسدل عليه الستار اليوم الاثنين. حيث كانت أعين النقاد بالمرصاد لهؤلاء.

وكان التركيز بالتحديد على بدانة ثلاث نجمات. أولهن كانت الفنانة نرمين الفقي والتي أطلت في فستان زهري مكشوف أظهر زيادة ملحوظة في وزن جسمها. كما كشفت الصور أيضا عن بدانة مفرطة في جسم الفنانة سولاف فواخرجي.

أما الفنانة الثالثة فكانت مقدمة فقرات المهرجان أيتن عامر. فعلى الرغم من الانبهار بإطلالتها إلا أنه لوحظ أن وزن جسمها ومظهرها يعكس بدانة شديدة ولم ينجح الفستان الذي صممه هاني البحيري في إخفاء تفاصيل هذه البدانة.

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