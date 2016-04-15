صديق النجمة جينيفر لوبيز يتعرض للابتزاز من صديقته السابقة

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تعرض صديق النجمة العالمية الشهيرة جينيفر لوبيز، لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، إلى الابتزاز و التهديد من قبل صديقته السابقة، وطالبته بدفع مبلغ 600 ألف دولار، مقابل عدم نشر رسائل نصية كان قد أرسلها إليها قبل ارتباطه بالنجمة جينيفر لوبيز.

يبدو أن لاعب البيسبول ألكيس رودريجيز، تمكن من شرح الأمر لصديقته جينيفر لوبيز، بخصوص مسألة التهديدات التي طالته من طرف امرأة تعرف عليها عام 2014، وجمعته بها علاقة غير جدية، لكن ذلك كان قبل تعرفه على لوبيز، وذكر موقع” TMZ” الذي يهتم بأخبار المشاهير بأن المرأة التي واعدها في السابق، تضغط عليه من أجل دفع 600 ألف دولار، مقابل عدم نشرها لرسائل نصية خاصة به.

وأوضح نفس الموقع أن النجمة العالمية جينيفر تساند صديقها، بل أبدت تفهماً كبيراً خاصة أنها تعرضت في السابق إلى نفس الموقف.

الجدير بالإشارة فإن تفاصيل القضية تكمن في أن المرأة تنوي نشر رسائل قديمة، كان قد بعثها لها ألكيس على أنها أرسلت إليها حديثاً، أي في الوقت الذي يواعد فيه النجمة جينيفر لوبيز، حتى تخرب علاقته الجديدة.

وينوي لاعب البيسبول ألكيس رودريجيز إبلاغ الشرطة إذا استمرت المرأة في تهديدها لأنه لن يدفع لها المال، على اعتبار أنه قام بإخطار فريقه القانوني من أجل التأهب للقيام بالإجراءات القانونية التي يتطلبها إيداع شكوى.